Happy Bhai Dooj Wishes In Hindi To Make Your Siblings Feel Special

Bhai Dooj is a festival that celebrates the bond between a brother and a sister and is celebrated across the country in different states. Bhai Dooj 2020 will be celebrated on November 16. According to Hindu mythology, the day holds significance as it celebrates the love that Subhadra had for her brother, Lord Krishna.

In some states, the significance behind the festival is related to Yamraj and his sister, Yamuna. Apart from the puja thali and gifts, an important element that makes the day complete is wishing one's sibling on the auspicious occasion. Thus, here is a look at a few Bhai Dooj wishes in Hindi.

Happy Bhai Dooj wishes in Hindi:

भाई दूज का है आया शुभ त्यौहार;

बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हज़ार;

भाई बहन का यह अनमोल रिश्ता है बहुत अटूट;

बना रहे यह बंधन हमेशा खूब।

भाई दूज की शुभ कामनायें!

भाई दूज के शुभ अवसर पर,

आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं,

आपके जीवन में सुख-शांति और,

समृद्धि हमेशा बनी रहे!!



भाई दूज का त्यौहार है, भैया जल्दी आओ,

अपनी प्यारी बहना से तिलक लगवाओ…!!



लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरणे, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी,

अपनों का प्यार, बधाई हो आपको, भैया दूज का त्यौहार…!

भाई दूज की शुभकामनाएं

प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ

जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ भाई दूज के त्यौहार है,

भैया जल्दी आओ अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगाओ..

भाई-बहन का रिश्ता बडा ही प्यारा होता है,

इस प्यार को तो भगवान भी तरसता है,

मेरी तो रब से यही दुआ है सभी भाई-बहन

में प्यार बना रहें और कोई भी उन्हें अलग करने की कोशिष ना करें….

भाई बहन सदा रहे पास,

दोनों में अटूट प्यार रहे,

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ !

Happy Bhai Dooj 2020 wishes

भाई-बहन का रिश्ता बहोत निर्मल होता हैं

झगड़ों में भी इनके प्यार अनमोल होता हैं

रक्षाबंधन, भाईदूज ये केवल विशेष पर्व हैं

इनका रिश्ता हर वक्त बेमिसाल होता हैं!

बहिन चाहे भाई का प्यार

नहीं चाहे महंगे उपहार

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक

मिले मेरे भाई को खुशिया अपार

हैप्पी भाई दूज!

जब दिखे कहीं भी कोई लड़की

उसमें मेरी झलक महसूस करना

उसके मान को मेरा मान समझना

भाई दूज का यही वादा मेरे भैया

तोहफे सा संजो कर मुझको देना।

भाई तो खुद एक तोहफा है

दूज वाले दिन के लिऐ बस हर दूज पर ज़रूर बहन के पास पहुँचना,

क्योंकि बहनों को सदा आस रहती है कि

मेरा भाई आज के दिन जरूर मेरे पास होगा!

घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बहन,

होती है अजीब सी कैफियत चली जाती है बहन,

आपण आहात म्हणून हुशार आणि सुंदर

माझी बहीण सर्वोत्कृष्ट आहे.

या भाऊजोजावर मी तुम्हाला फक्त सांगू इच्छितो

मला तुमचा अभिमान आहे

