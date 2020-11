Happy Bhai Dooj Wishes In Marathi To Make This Occasion Special

Bhai Dooj 2020 or Bhau Beej is one of the most prominent festivals celebrated in Maharashtra. On this day, sisters pray for a long and fulfilling life for their brothers. With this comes an exchange of gifts and greetings. Make your greetings memorable with the happy bhai dooj wishes in Marathi below.

Happy Bhai Dooj wishes in marathi to convey your love

रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन, घेऊन आला हा सण

लाख लाख शुभेच्छा तुला आज आहे

बहीण भावाचा पवित्र सण…

भाऊबीज च्या हार्दिक शुभेच्छा

पहिला दिवा आज लागला दारी

सुखाची किरणे येई घरी

पूर्ण होवो तुमच्या सर्व इच्छा

भाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा

भाऊबीज ही आली…

ताई-दादाच्या पवित्र प्रेमाचा

सण मायेचा… ओवाळायचा

भाऊबीज त्याला म्हणती सारे या सणाला

दीपावलीचा आरंभ होतो

पणत्यांच्या साक्षीने

जवळीकतेचा आरंभ होतो

दिव्या दिव्याच्या ज्योतीने

भाऊबीज आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

माझ्या दादाला उदंड आयुष्य लाभो

हिच आई जगदंबेकडे प्रार्थना.

भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा

शुभ सकाळ!

जिव्हाळ्याचे संबंध दिवसागणिक

उजळत राहू दे!

भावा-बहिणीची साथ

आयुष्यभर अतूट राहु दे…

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

More Bhai Dooj 2020 wishes in Marathi

प्रिय बंधू टिक्का टाकताना

तुमच्या शांती सुख व समृद्धीसाठी मी देवाला प्रार्थना करतो.

तुमच्यासारखा उबदार आणि प्रेमळ माणूस जीवनातील सर्वात योग्य आहे.

हॅपी भाई दूज.

कधी नकोय काही तुझ्याकडून,

फक्त तुझी साथ हवीय..

तुझी साथ ही दिवाळीच्या

मिठाई पेक्षा गोड आहे…

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!



बहिणीची असते भावावर अतूट माया,

मिळो त्याला नेहमी अशीच प्रेमाची छाया,

भावाची असते बहिणीला साथ,

मदतीला देतो नेहमीच हात…

ताई दादाच्या पवित्र प्रेमाचा सण,

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भाऊबीज ही आली…

ताई-दादाच्या पवित्र प्रेमाचा

सण मायेचा… ओवाळायचा

भाऊबीज त्याला म्हणती सारे या सणाला

मला व्यक्त करण्यासाठी फक्त एक निमित्त आहे.

तूच माझ्यासाठी जग आहेस…

हॅपी भाई दूज

माझा भाऊ माझा चांगला मित्र आहे.

जेव्हा मी एकटा असतो तेव्हा तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे राहता मी जेव्हा कमी होतो तेव्हा तुम्ही आनंदी होता.

माझ्यासाठी नेहमीच प्रिय बंधू असल्याबद्दल धन्यवाद.

भाऊदूज हार्दिक शुभेच्छा.



भगवंताने माझ्या आयुष्यात तुझ्या वेशात एक सुंदर देवदूत पाठवला.

चांगल्या वेळी किंवा वाईट वेळी आपण आपली मदत आणि पाठिंबा देण्यास तयार आहात.

आपण जे काही करता त्याबद्दल धन्यवाद.

The above wishes could be ideal for sending your sister or brother happy Bhai Dooj 2020 wishes in Marathi. These quotes reflect the essence of the bond between a brother and a sister. Share these wishes with your sibling to make this Bhai Dooj a more memorable one.