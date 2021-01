Happy Bhogi Wishes In Tamil To Share With Your Loved Ones On This Auspicious Day

Pongal festival starts in Tamil Nadu and other neighbouring South Indian states with Bhogi. The day is an ode to Lord Indra and the god of rains. It is one of the biggest festivals in Tamil Nadu and other South Indian states like Telangana, Andhra Pradesh and Kerala. It is a four-day-long festival that starts with Bhogi and is followed by Thai Pongal, Mattu Pongal and Kaanum Pongal respectively. People discard old and worn down things and concentrate on new beginnings. Just like Lohri, Bhogi is also celebrated by lighting bonfires, dancing and singing around them. People will also celebrate the day by sharing Bhogi wishes, Pongal wishes. Here is a look at some of the Happy Bhogi wishes in Tamil to share with your loved ones and celebrate the day.

Happy Bhogi wishes in Tamil

மனதில் உள்ள பொறாமை, காமம், கோபம் உள்ளிட்ட தேவையில்லாத தீய விஷயங்கள் எரிக்கப்பட்டு; அன்பு, இரக்கம், உண்மை உள்ளிட்ட நல்ல விஷயங்கள் பொங்கட்டும். Happy Bhogi Pongal 2021

வறுமை எரிக்கப்பட்டு செல்வம் பொங்கட்டும். இனிய போகி பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!!

உலகை அச்சுறுத்திக்கொண்டிருக்கும் கொரோனா எரிந்து உலக மக்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட இறைவன் அருள் புரியட்டும். இனிய போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

உலகெங்கிலும் பகைமை எரிந்து அன்பு பொங்கட்டும். இனிய போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

இந்த போகி பொங்கல் தினத்தில் உங்களது வாழ்க்கையின் தேவையில்லாத நாட்களை எரித்து, புதியதொரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை தொடங்குங்கள். Happy Bhogi Pongal 2021

கொரோனா அரக்கனை எரித்து, உலக மக்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட இறைவன் அருள் புரியட்டும். இனிய போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

கடந்த காலத்தின் கொடிய நாட்கள் எரிந்து வருங்காலம் மகிழ்ச்சியானதாக பொங்கட்டும். இனிய போகி பொங்கல்!!

வெறுப்பு எரியட்டும்,பகைமை எரியட்டும்,காமம் எரியட்டும்,

கோபம் எரியட்டும், நோய்கள் எரியட்டும். மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும், அன்பு பொங்கட்டும், பக்தி பொங்கட்டும், ஆரோக்கியம் பொங்கட்டும்.

இந்த போகி பொங்கல் உங்கள் கெட்ட காலங்களை எரிந்து, நல்ல காலங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் பொங்கச் செய்யட்டும்!

Pongal wishes in Tamil

இயற்கையோடு இணைந்து ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திடுவோம். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி பொங்கிட எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரியட்டும். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

கரும்பின் இனிப்பைப் போலவே உங்கள் வாழ்க்கையும் இனிமையால் நிறையட்டும்.

உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமும் ஆரோக்கியமும் பெருகட்டும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

விவசாயம் செழிக்கட்டும். விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத்தரம் உயரட்டும். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

துன்பங்கள் அனைத்தும் எரிந்து அனைவரின் வாழ்க்கையும் கரும்பை போல இனிக்கட்டும்.

உலகம் முழுவதிலும் நோய் நொடிகள் நீங்கி ஆரோக்கியம் பொங்கட்டும். இனிய பொங்கல் நவாழ்த்துக்கள்!

பகைமையை விட்டுவிட்டு அன்பை அனைவரிடமும் பரப்புவோம். இனிய தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!

இது சாதி மத பேதமின்றி தமிழர் அனைவரும் இயற்கையை வணங்கும் திருநாள். இயற்கையை காத்திடுவோம். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

Image Credits: Unsplash