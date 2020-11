Happy Dhanteras Quotes In Hindi To Share With Friends & Family

According to Hindu mythology, on the occasion of Dhanteras, people do Lakshmi Puja, pray to Goddess Dhanvantari and Lord Yama and seek their blessings. Many people buying gold and silver items on the day of Dhanteras, as it is believed that the purchase of any new metal items on this auspicious day brings fortune and wealth in the house. In rural areas, farmers decorate and adorn their cattle on the occasion of Dhanteras. This year Dhanteras will be observed on November 13. Read on for some Dhanteras Quotes in Hindi to share with your family and friends on this auspicious day.

Dhanteras Quotes in Hindi

Aati He Diwali Se Ek Din Pahele

Karti He Paiso Ki Baarish

Kahete He Ham Isko Dhanteras

Ye To He Badi Suhani Badi Mast..

Happy Dhanteras 2020 to you and your family.

Aaj se aap ke yahan dhan ki barsat ho, Maa Laxmi ka niwas ho, Sankat ka nash ho, Sar pe unnati ka taj ho. Happy Dhanteras.

Iss Dhanteras kush kash ho, Dilo mein khusiyan, Ghar mein sukh ka vaas ho, Har moti pe aapka taj ho Mite duriya, sab aapke pas ho Yeh Dhanteras aapka khas ho!

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो पूरा आपका हर एक अरमान हो, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों Happy Dhanteras 2020

Happy Dhanteras quotes 2020

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार ऐसा हो आपके लिए धनतेरस का त्यौहार धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

आज से ही आपके यहाँ धन की बरसात हो; माँ लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो; हर दिल पर आपका राज हो, उन्नति का सर पर ताज हो और घर में शांति का वास हो! शुभ धनतेरस!

Maa Lakshmi ki kripa ho,

Dhan ki varsha ho,

Dhanvantari ji ka aashirwad ho

Swasth swasthya ho

Dhanteras ke avsar par meri or se dheron shubh kamnayein

त्यौहार धनतेरस का फिर से है आया सबके लिए है खुशियां लाया भगवान् गणपति विराजे घर आपके जीवन में हो सदा सुख कि छाया “हैप्पी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाये Happy Dhanteras 2020

धनतेरस का ये प्यारा त्यौहार जीवन में लाएं खुशियां अपार, माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार सभी कामना करे आपकी स्वीकार धनतेरस की बधाई

यह धनतेरस इतना खास हो, घर आपके लक्ष्मी का वास हो, दूर ना हो कोई सब आपके पास हो.. शुभ धनतेरस

पुलकित धरती, जगमग आकाश आज है प्रार्थना आप के लिए यह खास, धनतेरस के शुभ दिन पर पूरी हो हर आस हैप्पी धनतेरस 2020

धन धान्य भरी है धनतेरस धनतेरस का दिन है बड़ा ही मुबारक माता लक्ष्मी है इस दिन की संचालक. आओ मिल करें पूजन उनका, जो हैं जीवन की उद्धारक. धनतेरस की शुभ कामनायें! Happy Dhanteras

