Happy Diwali 2021: Wishes In Marathi, Hindi & Other Languages To Share With Loved Ones

The auspicious Hindu festival of lights, Diwali aka Deepavali is indeed a beautiful time to celebrate with your loved ones. Celebrated globally by different communities, the festival brings a lot of excitement, joy, and prosperity. It holds a special significance for people as it symbolises the victory of good over evil, light over darkness, and happiness over sorrow. Many people decorate their homes with glittering lights, diyas, and lanterns. They also wear traditional attires and look their absolute best. The five-day festival begins with Dhanteras and ends with Bhai Dooj. Here we've curated a list of Happy Diwali wishes in Marathi and several other languages to share with your family and friends.

Happy Diwali 2021: Wishes in Marathi, Hindi, Kannada and other languages

Happy Diwali wishes in Marathi

वसुबारस चे प्रसन्न वात्सल्य, धनत्रयोदशीची संपन्न संपत्ती,

नरकचतुर्दशीची अपार शक्ती, लक्ष्मीपूजनाचे सौंदर्यवैभव..

पाडव्याचे भरभरून गोड गोड प्रेम,

भाऊबीजेचा जिव्हाळा…

दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा…!

सोन्याच्या पावलांनी दीपावली आली

दीपज्योतीच्या तेजातून उमलावी लाली

कणा रांगोळी ही सजली अंगणी

गुंफूनी फुले तोरणे बांधू या दारी

चिंरजीव असोत हे हर्षभरले दिवस !

दिवाळीच्या लक्ष्य लक्ष्य शुभेच्छा…!

लक्ष्य लक्ष्य दिव्यांनी उजळू दे आसमंत,

होऊ दे दुष्ट शक्तींचा विनाश,

पडे सर्वांना प्रगतीच्या पाऊलवाटेचा लख्ख प्रकाश,

खास दिवाळी सणाच्या खूप साऱ्या सदिच्छा आपणास… !

Happy Diwali wishes in Hindi

प्रकाश व खुशियों के महापर्व ‘दीपावाली’ में आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आये।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीप जगमगाते रहें,

सबके घर झिलमिलाते रहें,

साथ हों सब अपने,

सब यूँ ही मुस्कुराते रहें।

शुभ दिवाली

दिये की रौशनी से सब ॲंधेरा दूर हो जाये,

दुआ है की जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाये।

शुभ दिवाली

Happy Diwali wishes in Kannada

ಕಷ್ಟಗಳು ಕರಗಲಿ, ಖುಷಿಯ ಬೆಳಕು ಮನೆ ತುಂಬಲಿ. ನೋವು ದೂರವಾಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ. ದೀಪಗಳ ಪ್ರಭೆ ಬದುಕಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ತರಲಿ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Happy Diwali wishes in Bengali

ভাগ্যবান তিনিই যিনি প্রশংসা করতে শিখেছেন, কিন্তু হিংসা করতে চান না। প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি সহ একটি আনন্দময় কালী পূজার জন্য শুভকামনা।

সকল আধার ভেদ করে আলোকময় হোক পৃথিবী

দ্যুতি ছড়াক প্রত্যাশার ..

দীপাবলির হার্দিক শুভেচ্ছা !

Happy Diwali wishes in Punjabi

Rab Kare Diwali roj Hi aave,

Dilan Wich vi pyar de dive jagave

Dher Saaryian Khushyian de patake chhod jave

Rusde dilan nu wi ik kar jave

Mere walon Diwali di mubarakan

Happy Diwali

Aj to tuhade ithe dhan di barasat hove,

Laxmi da vaas hove, har dil te tuhada raj hove,

ghar wich shanti da vaas hove,

Happy Diwali

