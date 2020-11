Happy Diwali Quotes In Gujarati To Spread Some Festive Cheer And Positivity

Diwali 2020 is upon us and celebrating the festival is incomplete without happy Diwali quotes in Gujarati. It is an auspicious day when everyone worships Goddess Laxmi to seek her blessings. For people who would want to make this festival special by wishing others, here are a few happy Diwali quotes that one use to send messages or upload as social media status.

Also read | Dhanteras 2020: What Is Dhanteras Also Known As? Here Are Some Quotes & Wishes

Happy Diwali quotes 2020 to usher in the festive season

દરેક તમે આ દિવાળી પ્રાપ્ત સમૃદ્ધિનો,

આ દિવાળી પીડાતા મુક્તિ મળે,

તમારી સાથે મા લક્ષ્મીની આશીર્વાદઃ

અને આ દિવાળી પર સુખ લાખો.

! હેપી દિવાળી !

જીવન ખૂબ જ નાની છે,

તમે બધા કે આનંદ હોય છે જ જોઈએ,

બધા ખાસ દિવસ ના ભાગ હોઇ શકે છે,

તેથી, આજે અમે ખૂબ જ ઉમળકાભેર શેર કરવા જઈ રહ્યા છે,

હેપી દીપાવલી 2020.

અમે તમને ખાતરી આનંદ જવા માટે બધા વ્યક્તિ ખબર,

આ મનોરમ દિવસ ઉજવણી,

તેથી, માટે તૈયાર થઈ અને આનંદ,

દીપાવલી ઉજવણી.

Also read | Radhika Apte Starts Diwali Preps By Cleaning The House First; Check Out Her Post

અમે ખૂબ જ ખુશ છે,

તમે બધા વ્યક્તિ માંગો,

એક ખૂબ જ ખાસ હેપી દિવાળી,

હા, આ દિવસ ખૂબ જ ખાસ છે,

અને

અમે ખૂબ ખાતરી કરો કે તમે વ્યક્તિ છે,

ખાતરી કરો કે હેપી દીપાવલી 2018 એન્જોય કરશે.

દીપાવલી,

સૌથી ખાસ દિવસ છે,

અમે અહીં શેર કરવા જઈ રહ્યા છે,

હેપી દીપાવલી 2020.

દિવાળી આનંદ અને ઉત્સાહ માટે સમય છે,

લોકો મોજમજા અને રમૂજ લાગે.

શરૂઆત કરીને આ દૈવી તહેવાર દો,

સમૃદ્ધ અને સફળ જીવન.

તમે આશિર્વાદ દીપાવલી હોઈ શકે છે!

શાંતિ પૃથ્વી પાર કરી શકે છે.

આ દિવાળી ક્યારેય તરીકે તેજસ્વી હોઈ શકે છે.

તમે બધા સ્વ અખૂટ આધ્યાત્મિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

ઉંમર અને ઊર કુટુંબ ખૂબ જ "હેપી દિવાળી" ઈચ્છતા.

દિવાળીના લાઇટ પાત્રો છે

સારા સ્વાસ્થ્ય, લાંબા જીવન અને સારા નસીબ.

તમે આ પ્રસંગ ઉજવણી મે

કે જેથી તમે આ સારી બાબતો તમામ પ્રાપ્ત કરશે.

તે "પ્રકાશના પર્વ" છે આજે

તે ફરીથી દિવાળીના દિવસ છે,

તે જાણતા પરિધાન સમય છે,

તે થાળી શણગારવું સમય છે.

"તમે ખૂબ જ ખુશ દિવાળી વિશ"

રમૂજ અને પ્રકાશના જાદુઈ તહેવારનો મોજમજા તમે આનંદ અને પ્રેમ અનંત ક્ષણો આપી શકે. હેપી દિવાળી…!

દિવાળી નામ છેખુશીયો નું ,પ્રકાશ નું,લક્ષ્મી નુંઆ દિવાળી પર તમારી ઝીંદગી ખુશી ,પ્રકાશ અને લક્ષ્મી થી ભરપૂર રહે તેવી શુભકામના .હેપી દિવાળી 2020

નાસ્તા અને મીઠાઈઓ ના ભવ્ય તહેવાર

દરેક વ્યક્તિને એક શાહી મિજબાની માણી

જ્યારે જૂના અને આનંદ મળે છે સાથે યુવાન

અને પ્રેમ અને લાગણી સાથે બધા હૃદયમાં હરાવ્યું કરી.

તમે ઈચ્છતા હેપી દિવાળી

Also read | WB Pollution Board To Abide By Govt's COVID Advisory, 90-db Noise Cap For Diwali In Place: Official

દિવાળી આનંદ તહેવાર છે,

ચાલો અમારી રાજકુમાર ભગવાન રામ સ્વાગત

રંગોળી સાથે, દીવા, અને મીણબત્તીઓ

તમે અને તમારા પરિવાર માટે હેપી દિવાળી

આ દિવાળી,

ફટાકડા તમારી દુ: ખ બર્ન દો,

મીણબત્તીઓ તમારા જીવન પ્રકાશ,

કલર્સ તમારા જીવન તેજસ્વી બનાવવા

ફૂલો બધા દિવસ અને રાત સુગંધ ભરતા સાથે

હેપી દિવાળી

માતા લક્ષ્મી કા હમ કારેન વંદન

દિવાળી કા હાર્દિક અભિનંદન!

હેપી દિવાળી!

પ્રકાશ દરેક દીવો

તમારા જીવનમાં મોમેન્ટ

ન્યૂ લાઇટ લાવ્યા,

કે સારા નસીબ છે

આ તમને માટે જ છે

દિવાળી.

હેપી દિવાળી!

Also read | Rujuta Diwekar Highlights Four Factors Affected By Elimination Of 'Shakkarpala' In Diwali

પ્રસન્ન ઉજવણી મે

આ દૈવી ઉત્સવ

સાથે તમારા હૃદય ભરો

ક્યારેય આનંદ અને સુખ અંત!

હેપી દિવાળી

અન્ય વર્ષ હશે, બીજા વર્ષની આવશે.

હું આશા રાખું છું અને પ્રાર્થના દિવાળીના લાઇટ તમારા જીવનની નવી પ્રકરણ અજવાળવું કે.

હેપી દિવાળી!

ઉત્સવ મીઠી બાળપણ યાદોને સંપૂર્ણ,

સ્કાય લાઇટ સંપૂર્ણ,

માઉથ મીઠાઈ સંપૂર્ણ,

અને આનંદ સંપૂર્ણ હૃદય.

તમે ઈચ્છતા બધા અ વેરી હેપ્પી દિવાળી!

While busy celebrating the festival, these quotes are the perfect way to wish someone a happy Diwali 2020 and a prosperous new year. These Diwali quotes 2020 will help spread joy and cheer amid these trying times.