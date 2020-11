Happy Diwali Quotes In Hindi To Share With Family And Friends To Them Feel Special

For everyone, Diwali means having a puja in their home, making some delicious Diwali snacks, burning firecrackers, and of course wishing everyone a prosperous Diwali. This year, send happy Diwali quotes in Hindi to those who are closer to your heart but are living in a different city. These quotes will make your loved ones feel special and beautifully convey your happy Diwali 2020 wishes.

Happy Diwali quotes in Hindi to share with friends and family

दीयों की रौशनी से झिलमिलाता आँगन हो,

पटाकों की गूंजो से आसमान रोशन हो,

ऐसी आए झूम के ये दीवाली,

हर तरफ ख़ुशियों का मौसम हो…

तमाम जहाँ जगमगाया ,

फिर से त्यौहार रौशनी का आया ,

कोई तुम्हे हमसे पहले बधाइयाँ न दे दे ,

इसीलिए ,

यह पैगाम-ए-मुबारक सबसे पहले हमने है भिजवाया

मुस्कुराते हँसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख दर्द अपने भूल कर,

सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दीवाली मनाना

दीवाली पर्व है खुशियों का,

उजालों का, माँ लक्ष्मी का

इस दीवाली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो,

दुनिया उजालों से रोशन हो,

घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो

दीप जलते जगमगाते रहे,

हम आपको आप हमें याद आते रहे,

जब तक ज़िन्दगी है, दुआ है हमारी

आप यूँ ही दीये की तरह जगमगाते रहे………..

“दिवाली की हार्दिक बधाई”

जगमग थाली सजाओ,

मंगल दीपो को जलाओ,

अपने घरों और दिलों में आशा की किरण जगाओ,

खुशियों और समृद्धि से भरा हो आपका जीवन,

इसी कामना के साथ *_*_*_*_*_*_*_*_*_* शुभ दीपावली. आपको व आपके परिवार को दिपावली की हार्दिक बधाई व मंगलकामनाएं

फूल की शुरुआत कली से होती है,

ज़िन्दगी की शुरुआत प्यार से होती है,

प्यार की शुरुआत अपनों से होती है,

अपनों की शुरुआत आपसे होती है

दीप जलते रहे,

मन से मन मिलते रहें,

गिले-शिकवे सारे दिल से निकलते रहें,

सारे विश्व भर में सुख शान्ति की प्रभात ले आए,

ये दीपों का त्यौहार ख़ुशी की सौगात ले आए…

शुभ दीपावली

एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान् से,

चाहते हैं आपकी ख़ुशी पूरे ईमान से,

सब हसरतें पूरी हूँ आपकी,

और आप मुस्कुराएँ दिलो जान से

दीपावली में दीपों का दीदार हो,

और खुशियों की बौछार हो,

इस दिवाली में यही कामना है कि,

सफलता आपके कदम चूमे,

और खुशी आपके आसपास हो

शुभ दीपावली

दीपावली आए तो रंगी रंगोली,

दीप जलाए, धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,

जली फुलझडि़यां सबको भाए,

आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं

हरदम खुशियाँ हो साथ,

कभी दामन ना हो खाली,

हम सभी की तरफ से,

आपको शुभ दीपावली

श्री राम जी आपके संसार में सुख की बरसात करें,

और दुखों का नाश करें

प्रेम की फुलझड़ी से आपका घर आंगन रौशन हो

आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से विद्या मिले

सरस्वती से दौलत मिले लक्ष्मी से प्यार मिले

सब से दिवाली के अवसर पर यही दुआ है

दिल से हैप्पी दिवाली