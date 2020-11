Happy Diwali Quotes In Kannada To Send To Your Loved Ones This Diwali

This Diwali, share the joy in your heart with these beautiful happy Diwali quotes in Kannada. On this auspicious occasion of the victory of good over evil, you can send these happy Diwali quotes 2020 to your close ones. Your heartfelt Diwali wishes will illuminate their Diwali and make it more fulfilling.

Top Happy Diwali quotes in Kannada

1.ದಿಯಾಗಳ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಪಠಣಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.

2. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ತಾಜಾ ಭರವಸೆಗಳು, ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಮಾರ್ಗಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿ. ಶುಭ ದೀಪಾವಳಿ

3. ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಲಡ್ಡೂಸ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಡಯಾಸ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗು ಮತ್ತು ನಗು, ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಥೈ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ವಿನೋದ, ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ !! ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು….!!!

4. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ… .. ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು !!

5. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಜೀವನ ದೀಪಾವಳಿಯಂತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

6. ಸಿಹಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಬ್ಬ, ಪಟಾಕಿ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಾಯಿ, ದಿಯಾಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆ… ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೀಪಾವಳಿ !!

7. ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೀಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾರೈಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ & ಸೇಫ್ ದೀಪಾವಳಿ !!

More Happy Diwali Quotes 2020

8. ಸಂತೋಷವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ… ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು !!!

9. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀ ಕಾ ಹಾ ಹಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಜೀ ಕಾ ಸಾಥ್ ಹೋ, ಗಣೇಶ್ ಜೀ ಕಾ ನಿವಾಸ್ ಹೋ, ಆಪ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಖೂಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋ! "ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

10. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿಯಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ… ದಿಯಾಗಳ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡಲಿ… ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

11. ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ’ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ದೀಪಾವಳಿ 2020 ಇರಲಿ .. !!!

12. ದೀಪನ್ ಕಾ ಉಜಲಾ, ಪಟಕಾನ್ ಕಾ ರಂಗ್, ಧೂಪ್ ಕಿ ಖುಷ್ಬು, ಪ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ ಉಮಾಂಗ್, ಮಿಥೈ ಕಾ ಸ್ವಾಡ್, ಅಪ್ನೋ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್, ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ ಆಪ್ಕೊ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾ ತ್ಯೋಹರ್. ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!

14.ದೀಪಾವಳಿಯ ದೀಪಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..!

15. ದೀಪಾವಳಿ ಕಿ ಲೈಟ್, ಕರೇ ಸಬ್ ಕೋ ಡಿಲೈಟ್, ಪಕ್ರೊ ಮಾಸ್ತಿ ಕಿ ಫ್ಲೈಟ್ D ರ್ ಧೂಮ್ ಮಚಾವೊ ಆಲ್ ನೈಟ್! ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!

16. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ 2 ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ! ಮೇ ಹೊಳೆಯುವ ಹಬ್ಬವು ಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ! ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Bring in the festive season with these amazing Diwali quotes. Your Happy Diwali 2020 wishes could make this day more special for your loved ones. Enjoy reading and sharing these Happy Diwali quotes in Kannada.