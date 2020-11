Happy Diwali Wishes In Hindi To Wish Your Loved Ones On This Auspicious Day

Diwali 2020 will be observed on November 14 this year. The auspicious day coincides with Children's Day this year. According to the Hindu calendar, Diwali or Deepawali is observed on the Amavasya of Kartik month. The day also marks the end of the agricultural season. People in India clean their houses days before Diwali, and on the occasion, they decorate their house with lights, candles, and diyas.

People worship Goddess Lakshmi on the day and later in the evening they burst crackers and exchange sweets and savoury items made during Diwali for with family and neighbours. Diwali marks the day Lord Ram and Sita returned after 14 years of exile. The day symbolises the positivity, prosperity, happiness. Read on for Happy Diwali wishes in Hindi to share with friends and family on this auspicious day.

ALSO READ| 'Local4Diwali': Sonu Sood Urges People To Support Local Artisans

Happy Diwali wishes in Hindi

श्री राम जी आपके घर सुख की बरसात करें,

दुखों का नाश करें,

प्रेम की फुलझड़ी व अनार आपके घर को रोशन करें,

रोशनी के दीये आपकी जिंदगी में खुशियां लाएं!!

-Happy Diwali...

आओ मिलके प्यार बढ़ाएं अबकी यार दीवाली में

रिश्तों में नव दीप जलाएं अबकी यार दीवाली मैं

घी के दीपक, झालर, कैंडल हर आंगन में जलनी है

अंतस मन भी रोशनी लाएँ अबकी यार दीवाली में

Happy Deepavali

दीपावली का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए आपके खुशियां अपार लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी करें स्वीकार!! -Happy Diwali...

हो गई धरती जगमग,

रात भी आज रोशन हो गई

मिटटी के दीपों से

रिश्ते भी आज रोशन कर लो प्रेम,

करूणा के दीपों से!!

ALSO READ| 'I Feel Blessed': Arjun Kapoor To Celebrate Diwali With 'Bhoot Police' Cast In Dalhousie

Diwali wishes 2020

पल-पल से बनता है एहसास,

एहसास से बनता है विश्वास,

विश्वास से बनते हैं रिश्ते,

और रिश्ते से बनता है कोई खास!!

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं...

सुख समृधि आपको मिले इस दीवाली पर,

दुख से मुक्ति मिले इस दीवाली पर,

माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो आपके साथ

और लाखों खुशिया मिले इस दीवाली पर.

! शुभ दीवाली !

आओ दीवाली मना लें हम यूँ

किसी घर में अंधेरा ना रह जाए।

कोई बच्चा ना भूखा सो पाए,

कोई जानवर ना डरता रह जाए।

Happy Deepavali

झिलमिल झिलमिल दीप सजे हैं

खुशियां हैं अपार…..

आयी दिवाली लेकर मस्ती

फुलझड़ियों की फुहार

पा के अपनों का प्यार

मंगलमय हो दिवाली का त्यौहार

दीवाली है रौशनी का त्यौहार,

लाये हर चेहरे पर मुस्कान,

सुख और समृधि की बहार

समेट लो सारी खुशियाँ,

अपनों का साथ और प्यार

इस पावन अवसर पर

आप सभी को दीवाली का प्यार.

दिवाली की शुभकामनाएं…!

Diyon ki roshni se jhilmilata aangan ho,

Patakhon ki goonjo se aasman roshan ho,

Aisi aaye jhoom ke yeh diwali,

Har taraf kushiyon ka mausam ho……!!!! Diwali Ki Shubh Kamnayein

Diwali k deepak jag-magaye apke aangan me,

Saat rang saaje es saal aap ke aangan mein.. Aaya hain yeh tyohaar kushiyan leke…..

Har kushi saaje es saal aapke aangan mein. Roshni se ho roshan har lamha aap ka,

Har Roshni saaje es saal aapke aangan mein. Dua hum karte hain aap salamat rahe,

Har dua saaje es saal aap ke aangan mein….! Happy Deepavali 2020

ALSO READ| Textiles Ministry Launches 'Local For Diwali' Campaign; Urges All To Buy, Gift Local Items

श्री राम जी आपके संसार में

सुख की बरसात करें,

और दुखों का नाश करें

प्रेम की फुलझड़ी से

आपका घर आंगन रौशन हो

आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

“दीयों की रोशनी से झिलमिलाता आँगन हो पटाखों की गूंजों से आसमान रोशन हो ऐसी आये झूम के यह दिवाली आपकी हर तरफ खुशियों का ही मौसम हो दिवाली की शुभकामनाएं

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों से गगन से सालाम भेजा है,

मुबारक हो आपको ये दिवाली,

हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है.. ! शुभ दीवाली !

दुनिया भर कि याद मैं हमें न भुला देना ……

आये जब याद हमारी थोडा सा मुस्करा देना …

ज़रूर मिलेगें हम अगर ज़िंदा रहें …

याद मैं हमारी दीवाली का एक “दिया” जला देना

” दीवाली कि हार्दिक शुभ कामनाएं “

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

जीवन में आयें खुशियाँ आपार

दिवाली की शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार| Happy Diwali 2020!

ALSO READ| Amanda Cerny Welcomes "New Beginnings" As She Poses For Diwali In A Traditional Attire