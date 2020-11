Happy Diwali Wishes In Marathi To Make This Season More Exciting

In Maharashtra, Diwali is celebrated in a grand style. On the auspicious day of Diwali 2020, people in Maharashtra celebrate the festival together with their families. The Yama-dip-daan or lighting a diya is an integral part of the festival. It also includes visiting relatives, doing puja and eating Diwali delicacies. You may not be able to greet everyone with happy Diwali wishes personally given the current situation. Therefore, here a few happy Diwali wishes in Marathi to make your close ones feel special.

Happy Diwali wishes in Marathi

आनंदाचा सण आला. विनंती आमची परमेश्वराला, सौख्य, समृध्दी लाभो तुम्हाला. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!🎇

🎇आनंद घेऊन येतेच ती नेहमीसारखी आताही आली तिच्या येण्याने मने आनंदाने आनंदमय झाली सर्व मित्र-मैत्रीणीना मनापासून आनंदाची शुभ दिपावली. Happy Diwali.🎇

🎇लक्ष दिव्यांचे तोरणल्याली उटण्याचा स्पर्श सुगंधी फराळाची लज्जत न्यारी रंगावलीचा शालू भरजरी आली आली दिवाळी आली पूर्ण होवो तुमच्या साऱ्या इच्छा आपणास दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा।🎇

🎇उटण्याचा नाजूक सुगंध घेऊन, आली आज पहिली पहाट, पणतीतल्या दिव्याच्या तेजानी, उजळेल आयुष्याची वहिवाट !!, शुभ दीपावली आणि सुरक्षित दीपावली!🎇

🎇धनाची पुजा यशाचा प्रकाश किर्तीचे अभ्यंगस्नान, मनाचे लक्ष्मीपुजन संबंधाचा फराळ समृध्दीचा पाडवा प्रेमाची भाऊबीज अशा या दिपावलीच्या आपल्या सहकुटुंब,सहपरिवरास सोनेरी शुभेच्छा!!!🎇

🎇रांगोळीच्या रंगांची, उटण्याच्या सुगंधाची, आकाश कंदिलाच्या रोषणाईची, फराळाच्या चटकदार चवीची, ही दिपावली आनंदाची, हर्षाची, सौख्याची, समाधानाची ! आपणां सर्वांना ही दिपावली आणि नूतन वर्ष सुख समृध्दीचे, संकल्पपूर्तीचे आणि आरोग्य संपन्नतेचं जावो!🎇

🎊इडा पिडा टळू दे बळीराजाचे राज्य येवू दे.. जगाचा पोषणकर्ता माझ्या बळीराजाला सुखाचे दिवस येवोत या सदिच्छेसह.. दीपावली व बलिप्रतिपदेच्या हार्दिक शुभेच्छा.🎉

🎇दिपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्नं साकार व्हावी, ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी, आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं... दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!🎇

🎉सण हिंदु धर्माचा एक दिवा लावु जिजाऊ चरणी एक दिवा लावु शिवचरणी एक दिवा लावु शंभु चरणी आमचा इतिहास हिच आमची प्रतिष्ठा... दिपावलीच्या शिवमय भगव्या शुभेच्छा..!🎊

🎇रंगीबेरंगी रोषणाई फटाक्यांची आतिषबाजी फराळाचा घमघमाट पाहुण्यांची रेलचेल म्हणजेच दिवाळी नव्हे तर नात्यातील सैल झालेली वीण पुन्हा घट्ट करणे होय.🎇

🎇दिवाळीचा पहिला दिवा लागता दारी, सुखाचे किरण येती घरी, पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व ईच्छा, आमच्याकडुन दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

🎇लक्ष दिव्यांनी उजळली दिशा, घेवून नवी उमेद, नवी आशा हि दिवाळी तुम्हास जावो, सुखाची हि सदिच्छा!🎇

🎇नक्षत्रांची करीत उधळण, दीपावलीहीआली.... नवस्वप्नांची करीतपखरण, दीपावलीही आली... सदिच्छांचे पुष्पे घेउनी, दीपावलीही आली... शुभेच्छांचे गुच्छ घेउनी, दीपावलीही आली... दीपावलीच्या तेजोमयी शुभेच्छा!🎇

🎇सोन्याच्या पावलांनी दीपावली आली दीपज्योतीच्या तेजातून उमलावी लाली कणा रांगोळी ही सजली अंगणी गुंफूनी फुले तोरणे बांधू या दारी चिंरजीव असोत हे हर्षभरले दिवस ! तुमच्या जीवनातील त्यादिवसांसाठी लाख लाख शुभेच्छा !!!🎇