Happy Diwali Wishes In Telugu To Spread Happiness During These Trying Times

Diwali 2020 is the time to immerse oneself in festivities and bond with one's near and dear ones. An important element of preparing for the festival is sending happy Diwali wishes to your close friends and families. Here are some happy Diwali wishes in Telugu which are ideal for offering festive greetings to your loved ones:

Happy Diwali wishes in Telugu

మంచిపై చెడుకు ప్రతీక దీపావళి. చిమ్మ చీకట్లను చీల్చుతూ వెలుగులు పంచే ఈ వేడుక.. జీవితంలోనూ కొత్త వెలుగులు నింపుతుందని విశ్వసిస్తారు. అందుకే.. దీపావళి వస్తుందంటే చాలు, దేశమంతా సందడి నెలకొంటుంది. మరి, ఈ పండుగ సంతోషాన్ని మీ కుటుంబికులతోనే కాకుండా సుదూర ప్రాంతంలోని ఆప్తులు, మిత్రులతోనూ పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే, వెంటనే ఈ కింది విషెస్‌ను మీ ఆప్తులతో షేర్ చేసుకోండి.

దీపం జ్యోతి పర:బ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం..

దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోస్తుంతే..

- అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ఒకొక్క దీపం వెలిగిస్తూ చీకట్లని పారద్రోలినట్లు..

ఒకొక్క మార్పు సాధించుకుంటూ గొప్ప జీవితాన్ని నిర్మించుకుందాం!

- మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

చీకటిపై ‘వెలుగు’.. చెడుపై ‘మంచి’.. విజయానికి ప్రతీక దీపావళి.

- మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

సిరి సంపదల రవళి

కోటి వెలుగుల రవళి

కావాలి మీ ఇంట దీపావళి

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ఈ దీపావళి మీ ఇంట..

కురిపించాలి సిరులు పంట..

మీరంతా ఆనందంగా ఉండాలంట..

అందుకోండి మా శుభాకాంక్షల మూట..

మీ ఇంట చిరుదివ్వెల కాంతులు..

జీవితమంతా వెలుగులీనాలని ఆకాంక్షిస్తూ..

- అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

కొంగొత్త జీవితానికి స్వాగతం పలికే..

వెలుగుల పండుగే దీపావళి.

- మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

అజ్ఞాన చీకట్లను పారద్రోలి..

మన జీవితంలో వెలుగులు నింపేదే దీపావళి

- మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

మీకు సకల శుభాలను, ధైర్యం, స్థైర్యం, విజయాలను..

దీప కాంతుల జ్యోతులతో

సిరిసంపద రాసులతో

టపాసుల వెలుగులతో

- మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయకేతనం..

అవనికంతా ఆనంద విజయోత్సాహం..

అజ్ఞానపు చీకట్లు తొలగించే..

విజ్ఞాన దీపాల తేజోత్సవం..

- మీకు కుటుంబ సభ్యులందరికీ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు

చీకటి వెలుగుల రంగేళి..

జీవితమే ఒక దీపావళి.

ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ..

- అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ఈ దీపావళి మీకు అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు..

సరికొత్త వెలుగులతో మీ జీవితం ప్రకాశించాలని మనసారా కోరుకుంటూ..

తెలుగింటి లోగిళ్లన్నీ

కార్తీక దీప కాంతులతో వెలుగులీనాలని

అన్నపూర్ణమ్మ ముద్దుబిడ్డ

అన్నదాత కళ్లలో ఆనంద కాంతులు

మెరకవాలని కోరుకుంటూ..

వ్యక్తిత్వం వెలుగులీనుతుంది..

జీవితం ఆనంద దీపావళిని ప్రతిఫలిస్తుంది.

- మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు

దీపావళి దివ్వకాంతుల వేళ

శ్రీ మహాలక్ష్మి మీ ఇంట నర్తించగా

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యలందరికీ

సుఖ సంతోషాలు, సిరి సంపదలు, సౌభాగ్యం, స్నేహం

ఎల్లప్పుడు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటూ..

Thus, share these Diwali wishes 2020 to make people feel special and to spread some festive joy. These happy Diwali 2020 wishes can also be shared on social media stories and status to wish people.