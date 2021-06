Happy Father's Day: Quotes In Hindi That You Can Draw Inspiration From

Father's Day is an important day where people honour their father and father figure. Father's spend all their lives raising and taking care of their children. On this day, people can show their appreciation to their fathers by wishing them a happy Father's Day and giving them gifts. For all the children who want to wish their fathers in Hindi, we have compiled a list of Happy Father's Day 2021 quotes in Hindi that you can send to your father and fatherly figure.

Father's Day Quotes in Hindi

सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा..!! Happy Fathers Day

बेमतलब सी इस दुनिया में वो ही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की ‘पिता’ ही पहली पहचान है..!!

मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में..!!

मेरी छोटी छोटी ख्वाइश पर, तुम जान लुटाते हो पापा..!! Love you dad… Happy Fathers Day

परिवार के चेहरे पे ये जो मुस्कान हसती है, “पिता” ही है जिसमे सबकी जान बस्ती है..!!

एक पिता सौ स्कूल मास्टरों से बड़ा होता है..!! हैप्पी फादर्स डे

दिमाग में दुनिया भर की टेंशन और दिल में सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र, वो शख्स और कोई नहीं वो हैं पिता..!! Happy Fathers Day

काश मैं इस काबिल बन जाऊं कि,मेरे पापा मेरे नाम से जाना जाए..!!

मेरी छोटी सी ख़ुशी के लिए, सब कुछ सहन कर जाते है मेरे पापा..!!

मेरे पिता ने मुझे सबसे महान तोहफा दिया जो कोई किसी को दे सकता है, उन्होंने मुझपर विश्वास किया..!! Happy Fathers Day

पिता वो अनमोल रिश्ता होता हैं जिसके गुस्से में प्यार होता हैं, डांट में अपनापन होता हैं..!! आई लव यू डैडी. हैप्पी फादर्स डे

प्यार से गोद में उठाते हैं, हर खुशी की वजह बन जाते हैं..!! हैप्पी फादर्स डे

गाना भले न आता हो, पर मेरे लिए वो गाते है, कभी खिलौने कभी मिठाई, तो कभी आइस-क्रीम दिलाते है, कवी जिद्द म करता हु तो थप्पड़ बी मुझे लगते है, सब से पहले दोस्त वो मेरे, सब से पहले साथी..!! Wish You Happy Fathers Day Daddy



मेरी पहचान आपसे पापा...किया कहु आप मेरे लिए किया हो...कहने को तो है पैरों के निचे ऑय जमीं...पर मेरा आस्मां आप हो... Happy Fathers Day



मेरी पहचान आपसे पापा...किया कहु आप मेरे लिए किया हो...कहने को तो है पैरों के निचे ऑय जमीं...पर मेरा आस्मां आप हो... Happy Fathers Day





IMAGE: UNSPLASH