Happy Father's Day: Quotes In Marathi You Can Share With Your Father And Fatherly Figures

Father's Day is a day where people can share their appreciation for the father figure in their lives. People can celebrate this by visiting their fathers and giving them gifts. People can also send wishes to their father and father figures on this day. So, on the occasion of Happy Father's Day 2021, we have compiled a list of Happy Father's Day quotes in Marathi you can share with the father figure in your life.

Happy Father's Day Quotes in Marathi

माझे वडील माझ्याबरोबर नसले तरीही मला खात्री आहे की, त्यांचा आशीर्वाद कायम माझ्याबरोबर आहे

आयुष्यातलं सर्वात मोठं सुख म्हणजे बाबा असणं आणि तुम्ही माझे वडील आहात हे माझं सर्वात मोठं भाग्य आहे

कसं जगायचं आणि कसं वागायचं हे तुम्ही शिकवलंत आणि त्यामुळेच आज या जगात जगायला शिकलोय

खिसा रिकामा असला तरीही कधी नाही म्हणाले नाही,

माझ्या बाबापेक्षा श्रीमंत मी कधी पाहिला नाहीबाबांचा मला कळलेला अर्थ

बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारे शरीर

बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन

स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा बाजूला ठेऊन

मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण

तुमचं नाव माझ्या नावापुढे जोडल्याचा अभिमान आहे,

कोणीही कधीही तुमची जागा नाही घेऊ शकणार,

माझ्या प्रत्येक कामात विचारात श्वासात तुम्हाला घेऊन आजही मी ठाम आहे

तुम्ही कितीही मोठे झाला तरीही

असा एकमेव माणूस ज्याच्याकडे तुम्ही

मोठा माणूस म्हणूनच पाहणार आणि तो म्हणजे बाबा - पितृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

कोण म्हणतो बापाचा धाक असतो मुलांवर

अरे दिसत नाही पण मायेच्या ममतेच्या दुप्पट

प्रेम करतो आपल्यावर

आईसाठी खूप लिखाण केलं जातं

पण बाबांसाठी व्यक्त होणं खूपच कठीण

आजचा दिवस आहे खास म्हणूनच

तुम्हाला तुमचे महत्व सांगण्याचा घेतलाय ध्यास - पितृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

मुलगी असूनही कधीही मुलापेक्षा कमी न समजणारा,

स्वतःची झोप आणि भूक न विचार करता आमच्यासाठी झटणारा,

तरीही नेहमी सकारात्मक आणि प्रसन्न असणारा बाबा

बाबा आज जग मला तुमच्या नावाने ओळखते हे खरे आहे, पण मला खात्री आहे, तुमच्या आशिर्वादाने मी इतके कर्तृत्व करेन, की एक दिवस हे जग तुम्हाला माझ्या नावाने ओळखेल…

बाबांचा मला कळलेला अर्थ…बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारं शरीर, बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन.. स्वतःच्या इच्छा आकांशा बाजूला ठेवून, मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण…

तुमचं नाव माझ्या नावापुढे जोडल्याचा अभिमान आहे,

कोणीही कधीही तुमची जागा नाही घेऊ शकणार बाबा

आपल्या कुटुंबाला नेहमी एकत्र ठेवणारा आणि जपणारा असा माणूस म्हणजे बाबा...Happy Fathers Day

आयुष्यभर माझ्यासाठी कष्ट केलेत आता मला तुमच्यासाठी कष्ट करून तुम्हाला सुखात ठेवायचे आहे - Happy Fathers Day

नेहमी मला पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद बाबा - Happy Fathers Day

