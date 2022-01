Happy Lohri Shayari 2022: Best Hindi Shayari On Lohri For Friends And Family

Lohri is a mid-winter festival celebrated in northern India, especially in the regions near the Himalayan mountains. The festival is one of the major celebrations in Punjab as it marks the end of the winter season and is a traditional welcome for the longer days. The festival is observed the night before Makar Sankranti.

People collect some wood on the occasion of Lohri and light a bonfire. They then worship Fire God and walk around the bonfire. Families celebrate by singing and dancing around the fire and serving traditional snacks, popcorn and sweets. Here are some Shayaris in Hindi to wish friends and family a Happy Lohri 2022.

Shayari on Lohri in Hindi

सर्दी की थर्राहट मेंमूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास के साथलोहड़ी मुबारक हो आपकोदोस्ती और रिश्ते की गर्माहट के साथ |

हम आपके दिल में रहते हैंइसलिए हर गम सहते हैं | कोई हम से पहले ना कह दे आपकोइसलिए हम पहले ही आपको “हैप्पी लोहड़ी” कहते हैं |

मूंगफली दी खुशबू ते गुर: दी मिठास,मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग,दिल दी खुंशी ते आपनों दा प्यार,मुबारक होवे तुहानूं लोहड़ी दा त्यौहार |

फेर आ गई भंगडे दी वारी,लोहड़ी मनाऊ दी करो तियारी,अग्ग दे कोल सारे आओ,सुनदरिये-मुनदरिये जोर नाल गाओ,लोहड़ी दी आप ते आपदे पूरे परिवार नु बधाई |

लोहड़ी की आग में दहन हो सारे गमखुशियों आएं आप के जीवन में हरदमहैप्पी लोहड़ी |

चाँद को चांदनी मुबारक,दोस्त को दोस्ती मुबारक,मुझको आप मुबारक,और मेरी तरफ़ से आपको लोहड़ी मुबारक |

पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहारलोहड़ी का त्यौहार आने को तैयारथोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यारमुबारक हो आपको लोहड़ी का त्यौहार |

मीठे गुड में मिल गया तिल,उड़ीं पतंग और खिल गया दिल,आपके जीवन में आये हर दिन सुख और शांति,विश यू अ हैप्पी लोहड़ी |

पल पल सुनहरे फूल खिलेकभी न हो काँटो का सामनाज़िन्दगी आपकी ख़ुशियों से भरी रहेइस लोहड़ी की आपको शुभकामना |

फिर से लौट आया भंगड़ा डालना दा दिन,जब आग दे कोल सारे आके मनावंगे लोहड़ी,विशिंग यू एंड योर फॅमिली अ वैरी हैप्पी लोहरी |

फिर आ गयी नाचने की बारीलोहड़ी मनाने की कर लो तैयारीहो कर इकट्ठे सब आ जाओलोहड़ी के तुम गीत मिल गाओलोहड़ी की शुभ कामनायें

(Image: Shutterstock)