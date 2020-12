Happy New Year Wishes In Gujarati To Share With Your Family & Friends

The New Year 2021 celebration is just around the corner. As many people across the globe like to spend quality time with their loved ones, many people pour in wishes and messages on social media. Here is a compilation of some of the best Happy New Year wishes in Gujarati.

ALSO READ| Did You Know Ankita Lokhande Was Considered For Deeppika's Role In 'Happy New Year'?

Happy New Year wishes in Gujarati

તમારા પરિવાર ને

નૂતન વર્ષ ના અભિનંદન

આપનો પરિવાર સુખ શાંતિ પામે એજ શુભેછા

હેપી ન્યૂ યર!!

ઇસ નયે સાલ કો ગલે લગાયે,

કરતે હૈ દુઆ હમ રબ સે સર જુકાકે,

ઇસ સાલ કે સારે સપને પૂરે હો આપકે,

નયા સાલ આપ સબ કો મુબારક ! ! !

Nutan Varshan Abhinandan!

Ek Ek Diwas Matarlela

Navya Vanyaane Bharlela…

Jugnu Dhyaave Saare Saare

Aakanshave Nave Vaare..

Nav Varshachya Hardik Shubhechha!

મેસેજ મોકલવામાં ખમૈયા કરો, વોટ્સએપને ડાઉન કરી દીધું!!

નવા વર્ષની શુભકામનાઓ!!

આજથી શરુ થતું આ નવું વર્ષ આપ અને આપનાપરિવાર માટે સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરનારું બની રહે એવી શુભકામના!!

નવા વર્ષની શુભકામનાઓ

તમને આશીર્વાદ મળે ગણેશ થી,

વિદ્યા મળે સરસ્વતી થી,

ધન – દોલત મળે લક્ષ્મી થી,

પ્યાર મળે બધા થી,

આ દુઆ છે મારા દિલ થી,

ગયુ વરસ તમારુ ગમે તેવુ ગયુ હોય

પણ આ વરસ તમને ઞમે તેવુ જાય

એવી શુભેચ્છા સહ……….

હેપી દિવાલી અને હેપી ન્યુ યર!!

ALSO READ| Whoopi Goldberg Backs Tom Cruise's Stance, Says She "gets Why He Got Angry" On MI7 Crew

ઈશ્વર આપ અને આપના પરિવારને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને તંદુરસ્તી આપે એ જ શુભકામના!!

નવા વર્ષની શુભકામનાઓ!!

તારી આંખોની પયાસ બનવા તૈયાર છું

તારા હ્રદય નો સ્વાસ બનવા તૈયાર છું

તું જો આવીને મને સજીવન કરે

તો હું દરરોજ લાસ બનવા તૈયાર છું

હેપ્પી ન્યુ યર…

Navu Varsh Aap Sau Ne Sukh,

Santi, Samrudhi

Ane Swastya Bakes

Ane Aap Pragati Na

Tamam Sikharo Sar Karo

Evi Subhecha!

Navu Varsh Shubh Hoy!

નવું વર્ષ લાવ્યું અજવાળું

ખુલી જાયે તમારી કિસ્મત નું તાળું

હમેશા તમારા પર મહેરબાન હોય ભગવાન

આજ દુઆ કરે છે તમારો મીત્ર

નવા વર્ષ ની હાર્દિક શુભકામના…..

દિવાલી આવી ખુશિયા લાવી,

નાનપણ માં ભૂલા પડેલા દોસ્તોની યાદ આવી,

શું થયું આજે બધા સાથે નથી,

એમની યાદ અપાવવા દિવાલી આવી.

બીત ગયા જો સાલ ઉસકો ભૂલ જાયે,

ઇસ નયે સાલ કો ગલે લગાયે,

કરતે હૈ દુઆ હમ રબ સે સર જુકાકે,

ઇસ સાલ કે સારે સપને પૂરે હો આપકે,

નયા સાલ આપ સબ કો મુબારક ! ! !

Prem ni koi divas kimat thaay nahi,

Nazik ke door thi samjaay nahi,

Sneh na dariya ma dubo

To khabar pade!!

Em kinaare rahi haiyu bhinjaay nahi!

Happy New Year

ALSO READ| 'The Exorcist' Sequel In Works; 2018 Halloween Movie Maker David Green To Direct The Film

સાગર ની પેલે પર કોઈ રડતું હશે,

તમને યાદ કરી ને કોઈ તડપતું હશે,

જરા દિલ પાર હાથ રાખી વિચારી તો જુઓ,

તમારા માટે પણ કોઈ જીવતું હશે

સાલ મુબારક 2020!

પ્રેમ ની કોઈ દિવસ કિંમત થાય નહિ,

નઝીક કે દૂર થી સમજાય નહિ ,

સ્નેહ ના દરિયા માં ડૂબો તો ખબર પડે!!

એમ કિનારે રહી હૈયું ભીંજાય નહિ !

Happy New Year 2020!

વર્ષ આવે છે અને જાય છે.

આ નવા વર્ષ માં તમને બધું મળે

જે તમારું મન કહે તેમ

નવા વર્ષ ની હાર્દિક શુભકામના…..

ગયુ વરસ તમારુ ગમે તેવુ ગયુ હોય

પણ આ વરસ તમને ઞમે તેવુ જાય

એવી શુભેચ્છા સહ……….

હેપી દિવાલી અને હેપી ન્યુ યર!

ALSO READ| 'Bigg Boss 4' Tamil Written Update For December 30: Shivani Breaks Down Into Tears