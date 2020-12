Happy New Year Wishes In Malayalam To Share With Your Loved Ones

New Year 2021 is just around the corner. It is the last day of 2020 and right at the midnight, everyone would start their New Year by sending heartfelt wishes and greetings to their loved ones. This year many people would choose to stay at home and not visit crowded locations, unlike normal New Year celebrations due to the virus widespread all over the world. However, the start of a New Year can be easily celebrated with your loved ones by sharing these heartfelt messages on social media. Here is a compilation of some of the best Happy New Year wishes in Malayalam that you can share with your family and friends.

Happy New Year wishes in Malayalam

'ഈ പുതുവര്‍ഷം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു....Happy New Year''



''പുത്തൻ പ്രതിക്ഷയോടെ പുതുവര്‍ഷത്തിലേക്ക്.....Happy New Year 2020''



''ഡിസംബറിൽ നിന്ന് ജനുവരിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളതെങ്കിലും കാലം നമുക്കായ് ജനുവരിയിൽ നിന്നും ഡിസംബറിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു.....

ഏവര്‍ക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ...''

പുതിയ ദിനം, പുതിയ വര്‍ഷം, പുതിയ തുടക്കം, പുതിയ പ്രതീക്ഷകള്‍.. ഈ 2021 സര്‍വ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാവട്ടെ



ഓരോ മനുഷ്യനും ജനുവരിയിലെ ആദ്യ ദിവസം വീണ്ടും ജനിക്കണം. ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക - ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍

'ഏവര്‍ക്കും ആയുരാരോഗ്യ പൂര്‍ണമായ പുതുവത്സരാശംസകൾ''



''കഴിഞ്ഞുപോയ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിനങ്ങൾ എന്നും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും മാത്രമാകട്ടെന്നും പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ട്.... പുതുവത്സരാശംസകൾ''

ഇന്നലെകളിലെ നഷ്ടങ്ങളെ മറക്കാം, ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ നല്ല നാളേയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാം - ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍



സ്‌നേഹവും സന്തോഷവും പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളും നിറഞ്ഞ പുതുവര്‍ഷം ഏവര്‍ക്കും വന്നണയട്ടെ - ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍

Image credits: Shutterstock

''സ്നേഹവും സമാധാനവും നന്മയും നിറഞ്ഞ നല്ല നാളുകള്‍ പുതുവര്‍ഷം സമ്മാനിക്കട്ടെ....Happy New Year''



''സ്നേഹവും സന്തോഷവും പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും നിറഞ്ഞ പുതുവര്‍ഷം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ആശംസിക്കുന്നു....Happy New Year''

“Thammil Naam Kanunnillenkilum;

Oru Vaakku dunnillenkilum;

Akale Aanenkilum;

Manasukondu Njan nodoppam Undakum.

Happy New year !!”

“Puthiya dinam,

Puthiya varsham,

Puthiya thudakkam,

Puthiya pratheekshakal,

Ee 2021 sarva aishwaryangalum

Niranjathaakatte !!

Wish you a very Happy New Year 2021 celebration”



ഏറെ പ്രതീക്ഷകള്‍ നിറഞ്ഞ വീണ്ടുമൊരു പുതുവത്സരപ്പുലരി കൂടി വന്നെത്തി. ഈ നവവത്സരം ഏവര്‍ക്കും മംഗളമാവട്ടെ - ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍



കഴിഞ്ഞുപോയ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ദിനരാത്രങ്ങള്‍ക്ക് വിട. വരാന്‍ പോകുന്ന ദിനങ്ങള്‍ സന്തോഷത്തിന്റേതു മാത്രമാവട്ടെ - ഏവര്‍ക്കും പുതുവത്സര ആശംസകള്‍



''പുതിയ ദിനം...

പുതിയ വര്‍ഷം...

പുതിയ തുടക്കം....

പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ....

സര്‍വ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ

പുതുവത്സരാശംസകൾ''



നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവും സമൃദ്ധവുമായ പുതുവര്‍ഷം നേരുന്നു - ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍

“Ormakalude Chillayil Sneha

Pookalumayi Manasil Chekkeriya Ente Priya

Friendinu

Varanirikuna Vasanth Kalathinte Kulirumayi New Year Ashamsakal.”

“Nanmayudeyum

Snehathinteyum

sahodaryathinteyum

oru puthu valsaram koodi varavaayi.

Sneham niranja PuthuValsara Aasamsakal..”



