Holi Messages In Hindi: Share These Wishes With Your Loved Ones On Festival Of Colours

The ancient Hindu festival of Holi will be celebrated on March 29 this year. It is a fiesta of colours and sweets. People across India especially in the northern states have a gala time celebrating the festival of colours with their loved ones. In recent years, the festival has increased in popularity across the world. Here are some Holi Messages in Hindi to share with your loved ones. Check out these Happy Holi messages & Happy Holi status.

Holi Messages in Hindi

खा के गुझिया, पी के भांग, लगा के थोडा सा रंग, बाजे ढोलक और मृदंग, खेले होली हम तेरे संग। होली की ढ़ेरों बधाई।

राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार का रंग दे दो दूनिया सारी, ये रंग ना जाए कोई जात ना कोई बोली, बधाई हो आपको रंग बिरंगी होली !!

लाल हो ये पीला, हरा हो ये नीला, सुखा हो या गीला, एक बार रंग लग जाए तो हर कोई हो जाए रंगीला। Happy Holi 2021.

Holi Status in Hindi

पिचकारी की धार, गुलाल की बुहार, ठपनों की प्यार, याही है यारों की होली का त्‍योहार। होली मुबारक!!

होली आयी है रंगो की बौछार लायी है, सारे पकवान और गझिया तैयार हैं होली आई है रंगो के साथ जीवन की नई उम्‍मीदें साथ लायी है

दिल सपनो से houseful है, पूरे होंगे वो doubtful है, इस दुनिया में हर चीज़ wonderful है, पर ज़िन्दगी आप जैसे लोगों से ही colorful है!

प्यार के रंग उड़ाए पिचकारी,

रंग से रंग जाये दुनिया सारी,

होली के रंग आप के जीवन को रंग दें,

यह शुभकामनाएं हैं हमारी।

मन में नहीं कपट छल हो

ऊँचा बहुत मनोबल हो

होली के हर रंग समेटे

दिल पावन गंगाजल हो

ठंतरमन भी स्वच्छ हो पूरा

बदरी छाई है फाल्गुन की,

फिर हुड़दंग मचाएंगे

एक रंग में सबको रंगकर

फिर से होली मनाएंगे…

पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार,

ठपनों का प्यार, यही है यारों होली का त्यौहार।