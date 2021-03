Holi Quotes In Marathi: Here's List Of Quotes In Marathi To Share On Occasion Of Holi

Holi 2021 will be celebrated on March 29. The festival of colours is one of the most ancient Hindu festivals, which is celebrated with colours and sweets. Holi was originally played to celebrate the eternal and divine love of Radha and Krishna, two gods from Hindu mythology. Over the years more folklore's have been attached to it and it has come to signify the triumph of good over evil. Although it originated in India, it has gained prominence in other parts of Asia and in the Western world as well. Here are some Holi Quotes in Marathi to share with your loved ones.

Holi Quotes in Marathi

खमंग पुरणपोळीचा आस्वाद घेण्याआधी,

रंगामध्ये रंगून जाण्याआधी,

होळीच्या धुरामध्ये हरवून जाण्याआधी,

पौर्णिमेचा चंद्र उगवण्याआधी,

तुम्हाला मी व माझ्या परिवारातर्फे,

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंगून जाऊ रंगात आता,

ठखंड उठु दे मनी तरंग,

तोडून सारे बंध सारे,

ठसे उधळुया आज हे रंग..

रंग पंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

होळीच्या पवित्र ठग्नीत तुमची सर्व दुःख चिंता जळून जावो,

गोड गोड पुरणपोळीचा गोडवा तुमच्या आयुष्यात येवो आणि,

रंगपंचमीच्या विविध रंगां प्रमाणे तुमचा

जीवन ठनेक रंगानी आणि आनंद सुख,

शांतीने उजळून निघो हीच सदिच्छा…

शुभ सकाळ !

होळी पौर्णिमेच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारास हार्दिक शुभेच्छा !

रंगबिरंगी रंगाचा सण हा आला,

होळी पेटता उठल्या ज्वाळा,

दुष्ट वृत्तीचा ठंत हा झाला,

सण आनंदे साजरा केला…

क्षणभर बाजूला सारू

रोजच्या वापरातले वाईट क्षण,

रंग गुलाल उधळू आणि,

रंगवूया रंगपंचमीच्या रंगात हे क्षण…

रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा!

रंगपंचमीला ती म्हणाली,

“कलर न लावता… ठसं काही कर कि,

मी लाजेने लाल झाली पाहिजे…” मग काय घेतला पट्टा..

आणि चोप-चोप चोपली..

लाल काय… पार काळी-निळी करून टाकली…

