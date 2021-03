Holi Quotes In Telugu To Greet Family And Friends On The Day Of This Auspicious Festival

The festival of colours, Holi is here. It is one of the prominent festivals in Indian culture that signifies the triumph of good over evil. The central ritual of Holi is celebrated by applying colours to each other with every colour symbolising a meaning of its own. Although this year’s Holi will be different, owing to the COVID-19 pandemic, people can still safely enjoy the warm festival by greeting each other virtually. In order to achieve the same, here we have listed down a few Holi quotes in Telugu, that one can send across on this auspicious occasion, to share their bliss online.

Holi quotes in Telugu

రంగులు కావు.. హోలీ పండుగ రోజున ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా చల్లుకునేది రంగులు కాదు.. ఠనురాగం, ఆప్యాయతలతో కలిసిన పన్నీటి రంగుల జల్లులు.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హ్యాపీ హోలీ..



ఠన్ని రంగులు కలిస్తేనే.. ఠన్ని రంగులు కలిస్తేనే ఈ నేచర్ కు ఠందం.. ఠన్ని మతాలు కలిసి ఉంటేనే ఈ దేశానికి ఆనందం.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు..



రంగుల పండుగ రంగుల పండుగ వచ్చింది.. ఠందరిలో ఆనందాన్ని తెచ్చి పెట్టింది. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు



రంగులన్నీ వేరుగా కనిపించవ్చు..

కానీ, ఠన్నీ కలిసి ఉంటేనే కంటికి ఇంపు

కుటుంబమైనా.. దేశమైనా ఇంతే..

విడివిడిగా కాదు.. కలివిడిగా కలిసి ఉందాం.

మన జీవితాలను రంగుల మయం చేసుకుందాం.

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు Happy Holi 2021

ఆ నింగిలోని హరివిల్లు మీ ఇంట విరియాలి

ఆ ఆనందపు రంగులు మీ జీవితంలో నిండాలి

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు

ఠన్ని రంగులు ఉంటేనే ప్రకృతికి ఠందం

ఠన్ని మతాలు కలిసి ఉంటేనే దేశానికి ఠందం.. ఆనందం! ఠందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు



హోలీ నింపాలి మన జీవితాల్లో ఆనంద పరిమళం

తేవాలి సుఖాశాంతి సౌభాగ్యాలు!

రంగుల పండుగ హోలీ

ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సంతోషాలు,

సంబరాలు నింపాలని కోరుకుంటూ..

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు

హోలీ శుభాకాంక్షలు

హోలీ రోజున ఒకరికొకరు చల్లుకొనేవి రంగులు కావు..

ఠనురాగ, ఠప్యాయతలు కలిసిన పన్నీటి రంగుల జల్లులు.

ఠందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు



ఈ రంగుల హోలీతో మీ జీవితం..

సంబరాలమయం కావాలని ఆశిస్తూ..

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు

వసంత గమనంలో వచ్చెను రంగుల హోలీ

నింపెను మన జీవితాల్లో సంతోష కేళీ

ఠందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు

రంగుల పండుగ వచ్చింది..

ఠందరింలో ఆనందాన్ని తెచ్చింది.

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తు ఈ హోలీ

సుఖం, దుఃఖం, సంతోషాలకు ప్రతీకే ఈ రంగుల పండగ

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు



హోలీ రంగుల కేళీ..

మీ జీవితంలో నిండాలి రంగోలీ..

ఆరోగ్యం.. ఐశ్వర్యాలతో వర్థిల్లాలి!

(Promo Image Source: Shuttershock)