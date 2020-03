Holi Shayaris That You Can Send To Your Loved Ones This Holi Season

The festival of Holi is right around the corner. With climate change and coronavirus hanging over their heads, people are pledging to celebrate an environmentally safe Holi. While you are busy making your Holi environmentally safe, you may lose out on the time to find the perfect message to send to your loved ones for the festival. Here is a curated list of a few Holi Shayaris that you can send around this Holi 2020 season:

Holi Shayari 2020: Shayaris to send to your loved ones this Holi

Sabhi Rango Ka Raas Hai Holi,

Man Ka Ullas Hai Holi,

Jeevan Mein Khushiyan Bhar Deti Hai,

Bas Isiliye Khaas Hai Holi.

Gulabi Thandak Mein Aaya

Holi Ka Tyohaar,

Rangon Ki Baarat Hai,

Khushiyon Ki Aayi Bahaar.

Happy Holi!

Dete hain Aapko Hum Dil Se Ye Duaayein,

Holi Ke Rang Aapke Jeevan Mein Bhar Jayein,

Aapke Sabhi Sapne Chutki Mein Poore Hon,

Aapke Jeevan Mein Dukh Kabhi Na Aayein.

Happy Holi!

Gul Ne Gulshan Se Gulfam Bheja Hai,

Sitaro Ne Aasman Se Salaam Bheja Hai,

Mubaraq Ho Aapko Rango Ka Tyohar,

Humne Yeh Dil Se Paigam Bheja Hai.

Wishing You a Very Happy Holi!

Pyar Ke Rango Se Bharo Pichkari,

Sneh Ke Rang Do Duniya Sari,

Yeh Rang Na Jane Koi Jaat Na Koi Boli,

Aapko Mubarak Ho Ek Colourful Holi!

लाल गुलाबी रंग है

झूम रहा संसार

सूरज की किरण

खुशियों की बहार

चाँद की चांदनी अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार

पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार,

यही है यारों होली का त्यौहार.

हैप्पी होली

आज मुबारक, कल मुबारक

होली का हर पल मुबारक

रंग बिरंगी होली में

हमारा भी एक रंग मुबारक

हैप्पी होली

मिठाइयों का हो ओवर फ्लो

मस्ती हो कभी ना लो

रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे

पॉकेट में भरी माया रहे

गुड लक की हो बौछार

आया होली का त्यौहार