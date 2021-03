Holi Wishes In Hindi: Spread Happiness With These Beautiful Happy Holi Wishes

Holi is one of the most revered festivals of India. It is celebrated with lots of gusto and enthusiasm across the world today. Unfortunately, citizens are advised to stay indoors this year in the light of the pandemic. So take this moment to spread happiness in a digital way instead, by sharing colourful and sweet messages to all your loved ones. And what better way to wish good luck on this day than by sharing it in Hindi. Check out the best Holi wishes in Hindi.

Holi Wishes in Hindi

गुजिया की महक आने से पहले, रंगों में नहाने से पहले, होली के नशे में गुम होने से पहले, हम आपसे कहते हैं, Happy Holi 2021!

हाथों में रंग लिए, दिल में उमंग लिए, मन में खुशियाँ लिए, ठपनों को संग लिए रंगों का खुमार लिए, चलो रंगो वाला त्यौहार मनायें !



मथुरा की खुशबू गोकल का हार वृन्दावन की सुगंध बरसाने का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्यौहार



रंगो की वर्षा , गुलाल की फुहार सूरज की किरणे , खुशियों की बौछार चन्दन की खुशबु , ठपनों का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।



रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार यही दुआ है भगवान् से हमारी हर बार



वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रोनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना, वो दिन में मस्ती, वो रंगों की धूम, होली आ गई है… Happy Holi 2021!



मित्रों होली सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाने का त्यौहार नहीं है बल्कि ये त्यौहार है प्रेम का, समरसता का और ठपनत्व की भावना का…एक दूसरे को रंग लगाकर हम पुरानी सारी बुराइयाँ भूल जाते हैं और नए सिरे से जिन्दगी की एक शुरुआत करते हैं|



ठपनों से ठपनों को मिलाती है होली खुशियों के रंग लाती है होली बरसों से बिछड़ें हैं जो उन सबको मिलाती है होली मेरी तरफ से आप सबको Happy Holi!



Is tyohaar ki mithaas ko badhaane ke liye, aapke liye bhejte hai Holi wishes in Hindi. Aap is din par sada khush raho, mangal raho. Happy Holi wishes to you and your family!

Holi ke rangeen din ko aurbhi rangeen banaane ke liye aaj hum aapko English mein nahi balki Hindi mein badhaai dete hai. Rango ki ho bharmaar, dher saari khushiyon se bhar jaaye aapka sansaar. Yahi dua hai bhagwaan se haamari is Holi pe!

Faalgun ka mahina, Rango ka bahaar, Chalti hai pichkaari, Udta hai bohot saara gulaal, Aaj ke shubh din par, Prem ke rang se rang do sabke gaal laal! Happy Holi to my loved ones!

Holi ke shubh avsar par, Ullas aur Umang se ho aapka din rangeen! Happy Holi wishes to you and your family!

Niklo galiyon mein bankar toli, bhigaado aaj har ek hi jholi. Koi muskura de toh unhe gala laga do, varna nikal do rang lagaakar aur kehkar Happy Holi!



Kadam kadam par khushiyan rahe Gam se kabhi na ho saamna Zindagi mein har pal khushiyan naseeb ho Meri taraf se Holi ki shubhkamna



Holi ko Gulaal ho Rango ko bahar ho Gunjiya ki mithaas ho Sabko dilo mein pyaar ho Aisa Holi ka tyohar ho Holi Mubarak ho!

