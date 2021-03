Holi Wishes In Marathi To Share With Your Near And Dear Ones This Year

Holi is celebrated in India in large numbers with a lot of gusto. Now the festival has also gone global with many other countries also planning a fun-filled event on the day. Use this day to spread happiness. What better way to say how you feel than to express it in your own mother tongue. Let's celebrate the festival of colours by sharing these wonderful Holi wishes in Marathi with our loved ones.

Holi Wishes in Marathi

उत्सव रंगांचा

पण रंगाचा बेरंग करू नका

वृक्ष तोडून होळी साजरी करू नका

नैसर्गिक रंगांचाच वापर करा

प्राण्यांना रंग लावून त्रास देऊ नका

रंगांनी भरलेले फुगे मारून कोणाला ईजा करू नका ! Happy Holi 2021!

रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,

रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,

रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा,

रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

रंग काय लावायचा,

जो आज आहे तर उद्या निघून जाईल,

लावायचा आहे तर जीव लावा,

जो आयुष्यभर राहील…!

रंगपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा !

थंड रंगस्पर्श

मनी नवहर्ष

ठखंड रंगबंध

जगी सर्वधुंद… Happy Holi wishes!

होळी दरवर्षी येते आणि

सर्वांना रंगवून जाते,

ते रंग निघून जातात पण,

तुमच्या प्रेमाचा रंग तसाच राहतो

मत्सर, द्वेष, मतभेद विसरू..

प्रेम, शांती, आनंद चहुकडे पसरू..

ठग्नित होळीच्या नकारात्मकता जाळू रे,

आली होळी आली रे… Happy Holi 2021!

होळीच्या पवित्र ठग्निमध्ये

होळीच्या पवित्र ठग्निमध्ये,

निराशा, दारिद्र्य, आळस यांचे दहन होवो

ठणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, सुख, आरोग्य ठणि शांति नांदो.

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Rangachya Duniyet Sarv Dangle

Rang Birangi Rangat

Chimb Chimb Ole Zale

Happy Rangpanchami.

Holichya pavitra agnimadhye

Nirasha, daridra, aalas yanche dahan hove

Ani sarvanchya ayushyat anand, sukh, aarogya ani shaanti nando

Happy Holi 2021!

Rang Premacha, Rang Snehacha, Rang Natyancha, Rang Bandhacha

Rang Navya Utsavayacha sajra karu

Holichya Hardik Shubhecha!

Paani japuniya gheu

Paryavaran samrudhicha vasa

Holi khelnyas Premacha ek rangach puresa

Holichya Hardik Shubhecha!

Tumhala ani tumchya kuyumbiyana

Ayushyat yenarya sarv tejasvi rangachatanbadal Shubhecha

Holicha anand saajra kara

Happy Holi wishes!

