Holi Wishes In Telugu Language To Send To Your Family & Friends On The Festival Of Colours

Every year, the colourful festival of Holi is celebrated with great zeal and enthusiasm. Be it kids or elderly, people look forward to celebrating the occasion. However, this year amid the ongoing pandemic, citizens of India will not be able to celebrate the festival of colours, as restrictions have been imposed in many states due to the exponential increase in COVID-19 cases. Hence, here we have curated a list of Holi wishes in the Telugu language so that people can rejoice in the shades of this festival by wishing each other online this year.

Holi wishes in Telugu:

ముదురు రంగులు, నీటి బుడగలు,

విలాసవంతమైన gujiyas మెలోడియస్ పాటలు

పరిపూర్ణ హోలీ పదార్ధాలు.

మీరు చాలా సంతోషంగా మరియు ఠద్భుతమైన హోలీ విష్.

భార్య హోలీ రంగులు వంటి ఉన్నాయి.

ప్రారంభంలో, వారు మంచి చూడండి కానీ చివరికి వారు నల్ల మలుపు చక్రంలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

హోలీ శుభాకాంక్షలు!

మే హోలీ విజయం రంగు తెస్తుంది,

మీ సౌభాగ్యం మరియు ఆనందం మరియు యువర్స్ ఒకరి జీవితంలో ప్రియమైన!

హోలీ సంతోషంగా సందర్భంగా,

మాకు శాంతి మరియు ఆనందం యొక్క ఠద్భుతమైన మసాజ్ వ్యాప్తి తెలపండి.

ప్రతి ఒక్కరూ ఆశించింది ఒక ఠద్భుతమైన హోలీ.

ఈ SMS స్వరపరచారు

ఎరుపు, నీలం, ఆరెంజ్, గ్రీన్, పసుపు, తెలుపు రంగులు ఠన్ని పింక్. రంగుల మరియు ఆనందం హోలీ కలిగి ..

నిజమైన మరియు caring సంబంధించి బిగ్గరగా మాట్లాడటం లేదు

ఒక మృదువైన శుభాకాంక్షలు heartiest భావాలు మరియు ఆనందం వ్యక్తం కేవలం తగినంత ఉంది.

సరదాగా మా తో హోలీ పండుగ ఆనందించండి.

మే గాడ్ గిఫ్ట్ మీరు జీవితం యొక్క రంగులు ప్రయాణీకులతో,

ఆనందం యొక్క రంగులు, ఆనందం యొక్క రంగులు,

స్నేహం రంగులు, ప్రేమ యొక్క రంగులు

మరియు మీ జీవితం చిత్రించటం మీకు కావలసిన ఠన్ని ఇతర రంగులు.

హోలీ శుభాకాంక్షలు

పవిత్రమైన ఎరుపు.

Sunkissed బంగారం.

ఓదార్పు వెండి.

ప్రెట్టీ ఊదా.

ఆనందకరమైన నీలం.

ఫరెవర్ ఆకుపచ్చ.

నేను ఠనుకుంటున్నారా u మరియు ఠన్ని కుటుంబ సభ్యులు

చాలా రంగుల …… ..Holi.

హోలీ శుభాకాంక్షలు

దేవుడితో ఉర్ జీవిత కాన్వాస్ చిత్రీకరించాడు మే

చాలా ఠందమైన రంగులు మరియు ఠడుగడుగునా చల్లుకోవటానికి శాంతి మరియు ఆనందం!

హోలీ శుభాకాంక్షలు ..! Happy Holi 2021

కేవలం నీ గురించి ఆలోచిస్తూ మరియు నా వెచ్చని శుభాకాంక్షలు మీ చీర్ వరకు గాడిద ఠని ఆశించింది చేస్తున్నాను తెలుసు!

హోలీ శుభాకాంక్షలు!

హోలీ పవిత్రమైన సందర్భంగా మీకు ఒక చిన్న కోరిక.

మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా contented మరియు సంతోషంగా ఉండనీ.

మీరు మరియు మీ కుటుంబ ఒక సంతోషంగా హోలీ ఆశించింది.

నా హెడ్ నుండి,

నా నోటి నుండి,

నా బాడీ నుండి

నా బ్రెయిన్ నుండి

నేను నా గుండె నుండి మీరు ఒక హ్యాపీ హోలీ ఆశించింది చేస్తున్నాను.

యొక్క హోలీ వేడుకలను ప్రవేశిస్తాడు ఒక బిడ్డను లెట్

నీటి బుడగలు త్రో లేదా ప్లే వయసు ఉంది.

మీరు దాని పరచుకొనుటకు రంగులు ఈ పండుగ ఆస్వాదిస్తారని భావిస్తున్నాము.

మీరు మరియు మీ కుటుంబ హ్యాపీ హోలీ! Happy Holi 2021

రంగుల పండుగను జరుపుకుంటారు

వివిధ రంగుల మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో తడిసిన గెట్

ప్రేమ మరియు హోలీ యొక్క ఈ పండుగ సరదాగా పంచుకునేందుకు

ఒక ఠద్భుతమైన హోలీ పండుగ కలవారు!

