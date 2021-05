International Nurses Day Wishes In Hindi 2021 To Share With Friends & Family

Every year on May 12, the world celebrates International Nurses Day. The day honours and celebrates the nurses for their dedication and contribution towards medical health. The day also marks the birth anniversary of Florence Nightengale, who is regarded as the founder of modern nursing. As the world is held in the clasp of the deadly Coronavirus, here are some heartwarming International Nurses Day wishes in Hindi to share with people and mark Happy International Nurses Day 2021.

Happy International Nurses Day wishes in Hindi 2021

!!!भारतीय नर्स दिवस!!!

सेवा भाव की अद्वितीय मिसाल सभी

नर्स बहनों को भारतीय नर्स दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा,

निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है जनमानस से लगाव तुम्हारा।

(अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस)

आप सभी को

अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत,

हर काम तेरा कमाल है

है तहेदिल से आभार तुम्हारा,

तू इन्सानियत की मिसाल है।

(अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस)

स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाने वाली नर्सि क्षेत्र से

जुडी सभी नर्स बहनों को

अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं

ना रातों को सो रही हो,

ना अपने दुखो में रो रही हो।

निजी सुखो को त्याग कर,

है देश से जुड़ाव तुम्हारा।

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है आम जनमानस से लगाव तुम्हारा।

(अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस)

ओ प्यारी नर्स, तुम करती सेवा का दान हो,

इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो

कर रही तुम सबका इलाज हो,

इस धरा पर तुम महान हो

जो करती सभी की सेवा वो नर्स तुम महान हो,

तुम्हारे कर्तव्यों को बारम्बार प्रणाम हो।

(अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस)

माता पिता के बाद हमारे जीवन की

देखभाल नर्स ही करते है।”

अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं

एक नर्स दवा कम,

ख्याल ज्यादा रखने की सलाह देता है।

अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

विश्व नर्स दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के सराहनीय कार्य और उनके साहस के लिए बधाई।

अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।

देश में नर्सिंग से जुड़े सभी कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।आज के कठिन समय में कोरोना जैसी महामारी के उपचार में आपका अथक परिश्रम सराहनीय है।सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अतुलनीय योगदान के समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक है।

IMAGE: CANVA