International Yoga Day Quotes In Telugu To Share On Social Media

International Day of Yoga aka World Yoga Day has been celebrated on June 21, annually, since 2015. United Nations General Assembly has declared the 21st of June as an International Yoga Day on the 11th of December in 2014. International Yoga Day was declared universally keeping in mind that yoga is a physical, mental and spiritual practice that has helped and benefited people across the world maintain a state of physical and mental well-being. Originated in India, according to Indian Prime Minister, Narendra Modi's suggestion in UN address, the date of 21 June is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and shares a special significance in many parts of the world. Here are some International Yoga Day quotes in Telugu language, check out.

International Yoga Day Quotes in Telugu

యోగా ఒక కాంతి, ఇది ఒకసారి లిట్, నెవర్ డిమ్, బెటర్ యువర్ ప్రాక్టీస్, బ్రైటర్ ది ఫ్లేమ్. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

యోగా సంగీతం లాంటిది. ది రిథమ్ ఆఫ్ ది బాడీ, ది మెలోడీ ఆఫ్ ది మైండ్ మరియు హార్మొనీ ఆఫ్ ది సోల్ జీవిత సింఫొనీని సృష్టిస్తుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

యోగా మీ కాలిని తాకడం గురించి కాదు. ఇది మీకు కావలసిన దాని గురించి మీ ఆలోచనలను అన్‌లాక్ చేయడం, మీరు ఎక్కడికి వెళ్లగలరని మీరు అనుకుంటున్నారు మరియు మీరు అక్కడికి చేరుకున్నప్పుడు ఎలా సాధిస్తారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

మనస్సును శాంతింపజేయడం యోగా. తలపై నిలబడటం మాత్రమే కాదు. –స్వామి సచ్చిదానంద

Also read | World sauntering day meaning, significance, history, and celebration

ఆసనా అధ్యయనం మాస్టరింగ్ భంగిమ గురించి కాదు. ఇది మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు మార్చడానికి భంగిమను ఉపయోగించడం గురించి. –బి.కె.ఎస్ అయ్యంగార్

మీరు తగినంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే, మీరు విశ్వం యొక్క ప్రవాహాన్ని వింటారు. మీరు దాని లయను అనుభవిస్తారు. ఈ ప్రవాహంతో వెళ్లండి. ఆనందం ముందుకు ఉంది. ధ్యానం కీలకం. -Buddha

ఇక్కడ మరియు ఇప్పుడు ఉండవలసిన శాస్త్రం యోగా. -Osho

ఏకాగ్రత పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించవచ్చు, ఎందుకంటే ఏకాగ్రతే జ్ఞాన సముపార్జనకు ఏకైక మార్గం , అది యోగాతోనే సాధ్యం. – స్వామీ వివేకానంద

Also read | World Sickle Cell Day 2020: All about its history and details of the blood disorder

“ఆరోగ్యం లేని వ్యక్తి జీవితంలో ఏదీ సాధించలేడు” -అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

యోగాభ్యాసం ద్వారా, జంతువులతో సహా ఇతరుల ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు కోసం మన స్వంత తపనలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఫోర్క్ సామూహిక విధ్వంసం యొక్క శక్తివంతమైన ఆయుధం లేదా భూమిపై శాంతిని సృష్టించే సాధనం. హ్యాపీ యోగా డే

యోగా, ఒక పురాతన కానీ పరిపూర్ణమైన శాస్త్రం, మానవత్వం యొక్క పరిణామానికి సంబంధించినది.



ఈ పరిణామం శారీరక ఆరోగ్యం నుండి స్వీయ-సాక్షాత్కారం వరకు ఒకరి యొక్క అన్ని అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. హ్యాపీ యోగా డే

Also read | 10 Riddles With Answers Explained: Daily Kids & Adults Picture Puzzle For Today June 18

యోగా అంటే యూనియన్ - ఆత్మతో చైతన్యం మరియు స్పృహతో శరీర ఐక్యత.

యోగా రోజువారీ జీవితంలో సమతుల్య వైఖరిని కొనసాగించే మార్గాలను పండిస్తుంది మరియు ఒకరి చర్యల పనితీరులో నైపుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

"యోగా యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలలో ఒకటి: ఒక చిన్న చర్య పదేపదే చేస్తే చాలా తేడా ఉంటుంది." - డాక్టర్ తిమోతి మెక్కాల్

"మీరు ఎవరో ఆసక్తిగా ఉండటానికి యోగా సరైన అవకాశం." -జాసన్ క్రాండెల్.

Also read | Tulsi Kumar's romantic songs that are perfect for a rainy day