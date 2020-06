International Yoga Day Status In Hindi To Send To Your Near And Dear Ones

International Yoga Day is celebrated every year on June 21st. Yoga has various physical and mental benefits. The day is celebrated by performing various asanas, meditating, hosting yoga retreats, and more. Listed below are some messages for your International Yoga Day Status in Hindi.

READ:No Fresh COVID-19 Case In Mizoram In 24 Hrs

International Yoga Day Status In Hindi

READ:Hindu Rao Hospital Staffer Dies Of COVID-19, 78 Tested Positive So Far

"स्वास्थ सबसे बड़ा उपहार हैं,

संतोष सबसे बड़ा धन हैं,

यह दोनों योग से ही मिलते हैं.हैप्पी योग दिवस.."

"योग यौवन का फब्वारा है.

आप उतने ही नौजवान है.

जितनी आप के रीढ़ की हड्डी लचीली है."

"कमजोरियाँ हमारे अंदर डर पैदा करती हैं,

योग उन्हें दूर करता हैं."

"योग वह प्रकश है जो एक

बार जला दिया जाये तो

कभी कम नहीं होता!

जितना अच्छा आप

अभ्यास करेंगे, लौ

उतनी ही उज्जवल होगी!"

"सिर्फ पैर की उंगलियों को छूना ही योग नहीं है,

आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, योग उसी को जानने की कला है,

योग आपको यह विश्वास दिलाता है कि जहां तक आप सोचते हैं

वहां तक आप पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं''

हैपी योग डे 2020"



''सूर्य नमस्कार आपको ऊर्जावान और गतिवान बनाता है,

अंधेरे में भी और सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में भी।

अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं"

"योग हमारी कमियों पर प्रकाश डालता हैं

उन्हें दूर करने का नया रास्ता तलाशता हैं"

"योग हमारे जीवन की शक्ति,

ध्यान करने की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता है

योग मनुष्य के शरीर, मन और भावना को स्थिर और नियंत्रित भी करता है"

"योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति

नियमित योग से जीवन मे हो सुख शांति"

"योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी"

"योग कीजिए, रोग दूर भगाइए

रोज कीजिये, और जीते जाईये"

"स्वयं को बदलो, जग बदलेगा

योग से सुखमय हर दिन खिलेगा"

"सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग

निकट ना आएगा कभी आपके कोई रोग"

READ:COVID-19 Death Toll In Assam Rises To 9, Tally Climbs To 4,904

"सफलता तीन चीज़ो से मापी जाती हैं

धन, प्रसिद्धी और मन की शांति

धन और प्रसिद्धी पाना आसान हैं

“मन की शांति” केवल योग से मिलती हैं"

“योग”, जीवन का वह दर्शन हैं

जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता हैं"

"यदि शरीर व मन स्वस्थ नही हैं

तो लक्ष्य को पाना असम्भव हैं

योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं"

"योग धर्म नही, एक विज्ञान हैं

यह कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान

शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान हैं"

"योग एक वर्कआउट नहीं है, यह एक वर्कइन है। और यह आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें सिखाने लायक बनाने के लिए, अपने दिलों को खोलने के लिए और अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ताकि हम जान सकें कि हम पहले से ही क्या जानते हैं, क्या हैं और वही बने रहें जो हम पहले से ही हैं।" - रॉल्फ गेट्स