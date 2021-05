Jamat Ul Vida Quotes In Hindi To Share With Your Near And Dear Ones To Make Their Day

According to Islamic culture, Friday is considered to be more blessed than the other days of the week. 'Jamat-ul-Vida' is an Arabic word that translates to the 'Friday of Farewell'. Since this day falls on the Friday of the holy month of Ramadan, its festivities are considered even more special. This year, Jamat-ul-Vida will be celebrated on May 7. Here are some heartwarming wishes to their loved ones in the form of the following Jamat Ul Vida quotes in Hindi.

Jamat Ul Vida Quotes in Hindi

Alwida Alwida Mah-e-Ramzan Ya Allah Hum Ne Jo Rozay Rakhay

Jo Ebadatain Ki Aur Jo Namazain Parhin

Ya Allah Qabool Karna. Aur Jo Hum Se Galatiyan Huen

Ya Allah Unhe Darguzar Kar Dena

Aur Hum Sab Ko Mauf Kar Dena

Hum Sab Ki Qayamat Ke Din Maghfirat Farmana

Ameen

Gul Ne Gulshan Men Gulaab Bheja Hai

Sitaroon Ney Asman Se Salaam Bheja Hai

Mubarik Sub Ko EID Ka Chand Hum Ne Aap Sab Ko Yeh Pegham Advance Behja Hai

Happy Jamat ul vida 2021!

Ghairon Mein Hain Jo Shad Unhe Jamat Ul-Vida Mubarak

Jinko Nhi Ham Yaad Unhein Jamat Ul-Vida

Mubarak Masoom Sy Armano Ki Masoom Si Duniya

Jo Kr Gaye Barbaad Unhein Jamat Ul-Vida

Happy Jamat Ul Vida 2021!

Waqt Hai Dua Ka Khuda Se

Main Dua Karu Maangu Kya Khuda Se Aur Main Diya Jo Khuda Ne Shukrana Uska Ada Karu

Happy Jamat Ul Vida 2021!

Diye jalte aur jagmagate rahe

Hum aapko issi tarah yaad aate rahe

Jab tak zindagi hai ye dua hai humari

Aap Eid ke chaand ki tarah jagmagate rahe

Chupke se chaand ki roshni chu jaaye aapko

Dheere se hava kuch keh jaaye aapko

Dil se jo chaahte ho maang lo Khuda se

Hum dua karte hai mil jaaye aapko

सदा रहो हँसते जैसे हँसते हैं फूल

दुनिया की सारे गम तुम्हें जाए भूल

चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत

ऐसी उम्मीद के साथ यार तुम्हें

मुबारक हो जमात उल विदा

या अल्लाह हमारे पाप बहुत हैं

लेकिन आपकी मर्सी असीम है..

हमें माफ कर दो

तुम सबसे महान क्षमादायक हो

आप क्षमा करने के लिए प्यार करते हैं

कृपया मुझे क्षमा करें,

मेरे माता पिता,

मेरा परिवार

और पूरे मुस्लिम उम्माह अतीत और वर्तमान

हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,

मिले हर कदम पर रज़ा-ए-खुदा,

फ़ना हो लब्ज़-ए-ग़म यही हैं दुआ,

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा।

सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,

दुनिया के सारे गम तुम्हें जाए भूल,

चारों तरफ फैलाओ ख़ुशियों के गीत,

इसी उम्मीद के साथ यार तुम्हें!

जिसका दिल खुदा के खौफ से खाली हो,

उसका घर कभी रहमत से नहीं भर सकता,

जो नसीब में है वो चल कर भी आएगा,

जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा.!!

"Jamat Ul-Vida" का दिन है, हर तरफ है गहमागहमी,

आना चाहूँ जो तेरे पास तो आऊं कैसे, मेरी हर साँस अमानत है तेरी यादों की..

टूट के इस से ज्यादा तुझे चाहूँ केसे...

