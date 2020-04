Maharashtra Day Messages In Marathi To Share With Family And Friends

Maharashtra Day, also known as Maharashtra Din, is celebrated every year on the 1st of May. The day is celebrated to mark the formation of the state of Maharashtra, which was on May 1, 1960. The day is also celebrated to respect the formation of Marathi speaking region of Maharashtra. The main function is organised in the capital of the Maharashtra state, which is Mumbai.

People celebrate the day with great vigour and excitement. People of the state celebrate the day by organising various events, parades, ceremonies that throw light on the tradition and culture of Maharashtra. People also celebrate the day by sharing quotes and messages with each other through various mediums like Whatsapp. With all that said, here are some of Maharashtra Day messages in Marathi that one can share with their family members, friends and loved ones.

Maharashtra Day messages in Marathi

माझा माझा महाराष्ट्र माझा,

मनोमनी वसला शिवाजी राजा,

वंदितो या भगव्या ध्वजा,

गर्जतो, गर्जतो महाराष्ट्र माझा…

गर्जा महाराष्ट्र माझा…!

भीती ना आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा,

आस्मानाच्या सुलतानीला,

जवाब देती जीभा..

सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,

शिवशंभू राजा..

दरीदरीतून नाद गुंजला,

महाराष्ट्र माझा..

जय जय महाराष्ट्र माझा…

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आम्हाला अभिमान आहे

महाराष्ट्रीय असण्याचा..

आम्हाला गर्व आहे

मराठी भाषेचा..

आम्ही जपतो आमची संस्कृती

आमची निष्ठा आहे मातीशी…

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अभिमान आहे मराठी असल्याचा,

गर्व आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा…

!!!जय महाराष्ट्र!!!

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

महाराष्ट्राची यशो गाथा,

महाराष्ट्राची शौर्य कथा,

पवित्र माती लावू कपाळी,

धरणी मातेच्या चरणी माथा.

जय महाराष्ट्र...

महाराष्ट्र दिन व अंतरराष्ट्रीय कामगार

दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...

महाराष्ट्रदिनाच्या सर्व महाराष्ट्र वासीयांना तसेच मराठी बांधवांना मनापासुन कोटी कोटी शुभेच्छा



।। महाराष्ट्रदिन चिरायु होवो ।।



गर्व आहे मला मी मराठी असल्याचा

मंगल देशा... पवित्र देशा... महाराष्ट्र देशा...प्रणाम घ्यावा माझा हा महाराष्ट्र देशा.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

'राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याही देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा.... महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा

कपाळी केशरी टिळा लावितो... महाराष्ट्र देशा तुला वंदितो.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा... जय जय महाराष्ट्र माझा... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

ज्ञानाच्या देशा ,प्रगतीच्या देशा आणि संताचा देशा... महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा