Maharashtra Day Wishes In Marathi To Celebrate Creation Of The State

Maharashtra Day also commonly known as Maharashtra Din, is a state holiday commemorating the formation of the state of Maharashtra on May 1, 1960. The day is commonly associated with political speeches, parades and ceremonies in addition with various public and private events that celebrate the history and traditions belonging to the state of Maharashtra. This year amid coronavirus lockdown, everyone is restricted to celebrate the day at home.

But one can greet their family and loved one by sending Happy Maharashtra Day 2020 wishes across to celebrate the creation of the Marathi speaking state of Maharashtra. Here is a compilation of Maharashtra day wishes in Marathi to greet your loved ones.

Maharashtra Day Wishes in Marathi

जय जय महाराष्ट्र माझा... गर्जा महाराष्ट्र माझा...महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी... मराठी भाषिकांना आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा

प्रिय अमुचा महाराष्ट्र देश हा ! महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा

मंगल देशा... पवित्र देशा... महाराष्ट्र देशा...प्रणाम घ्यावा माझा हा महाराष्ट्र देशा.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

गर्जा महाराष्ट्र माझा.... जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याही देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा.... महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा

कपाळी केशरी टिळा लावितो... महाराष्ट्र देशा तुला वंदितो.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा... जय जय महाराष्ट्र माझा... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

ज्ञानाच्या देशा ,प्रगतीच्या देशा आणि संताचा देशा... महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा

महाराष्ट्र दिन आणि जागतिक कामगार दिनाच्या सर्व मराठी बांधवाना मनपूर्वक शुभेच्छा

महाराष्ट्र दिनाला तुमच्या नातेवाईक आणि मित्रमंडळींना पाठवा हे महाराष्ट्र दिन संदेश

भावभक्तीच्या देशा, आणिक बुद्धीच्या देशा, शाहिरांच्या देशा, कर्त्यां मर्दांच्या देशा... जय जय महाराष्ट्र देशा

बहु असोत सुंदर संपन्न की महा...प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

शिव निष्ठा येथ असे सतत जागती...अग्रेसर प्रांत महाराष्ट्र भारती... मराराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

भीती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जीभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा दरीदरीतून नाद गुंजला, महाराष्ट्र माझा

पैठणचे प्रेम अमित देश कोकणा... पंढरीस ये विदर्भ देवदर्शना... अजरामर ऐक्यभाव येथ दृढमती.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

बाप महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्राची माय, रयतेचा छत्रपती आमचा शिवराय…महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र... माझ्या राजाचा महाराष्ट्र...महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जन्मलो ज्या मातीस ती माती मराठी... गुणगुणलो जे गीत गीत मराठी.... मराठी बांधवांना महाराष्ट्र दिनाच्या दार्दिक शुभेच्छा

