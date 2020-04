Maharashtra Day Quotes In Marathi To Send To Your Friends And Family Members

Every year on May 1, people in Maharastra and Maharashtrians across the country celebrate Maharastra Day. For the unversed, the states of Maharashtra and Gujarat were formed on April 25, 1960, according to the Bombay Reorganisation Act, 1960. The act came in effect from May 1, 1960. Hence, citizens of Maharashtra started celebrating the day annually. As the current lockdown has cooped many of us, one can send love and wishes to friends and family virtually. Check out some Maharastra Day quotes in Marathi below.

Maharastra Day quotes in Marathi

Soneri suryachi soneri kirne, / Soneri kirnancha soneri diwas.. / Soneri diwasachya Soneri Shubhechha! / Happy Maharashtra Day 2020

Shrikhand Puri, / Reshmi Gudi, / Limba che Pan, / Nav Varsha jaao chan. / Amchya sarvanchya tarphe hardik shoobhecha. / Happy Maharashtra Day

Delhi Che Hi Tact Rakhito Maharashtra Majha / Kawlya Chatiwari Korali Abhimanachi Veni / Fauladi Mangate Khelati Khel Jivgheni / Daridrychy Unhat Shijala / Nidhalachy Ghamane Bhijala / Desh Gauravsathi Zhijala / Dilli Che Hi Tact Rakhito / Jai Jai Maharastra Majha / Garaja Maharsatra Majh

Bhiti Naa Amha, Tuzee Moolii Hii Gadgadnary Naabha / Asmanaichhy Dushanila Javab Detii Jihvaa / Sahydrichaa Shinhh Garaajato / Sheev Shabhuu Rajaa / Darii Daritunii Naad Gunjalaa / Jai Maharastra 2014

Kaaly Chativari Koralii Abhimanchii Venii / Poladii Mangate Kelaati Khel Jivghenii / Imnj.in, Daridrychhy Unnhat Shijalaa / Nidhalachhy Ghamane Bhijalaa / Deshh Gaouravsathii Zhijalaa

Jai Jai Maharashtra Majha Garaja Maharsatra Majha, Devaverdha Krishn Koyana Bhadra Godavari, Ikpanache Bharti Pani Matichy Ghagari, Bhimtharichy Chatanala Chatanala, Bhimtharichy Chatanala Yamuneche Pani Paja.

Abhiman aahe Marathi asalyacha, garv aahe Maharastriya asalyacha

Maharashtrachi yasho gaatha, Maharastrachi sourya katha, pavitra maati laavu kapali, dharti maatachya charni maatha

Majha Maharashtra majha, manomani vasala Shivaji Raja, vandito ya bhagavya dhvaja, garjato, garjto Maharastra majha

Aamhala abhiman aahe Maharastriya asanyacha. Aamhala garve aahe marathi bhaseycha. Aamhi japato aamchi sanskriti, aamchi nishtha aahe maathishi.

Tu majhi nasali tari, me tujhach aahe.. Karan tu Maharastrachi aahe aani Maharastra majha aahe

Majha Shabd, Majhe Vichar, Majha Shwaas, Majhi Sphurti, Majhya Raktat Marathi, Maharastra Dinachya Hardik Shubhechcha!

Ruzvu Marathi, Fulvu Marathi, Chala Bolu Fakt Marathi. Maharastra Dinachya Hardik Shubhechcha

Utsac ha balidanacha asaa ssajrava, jai jai kar tyancha aasmanti garjava.. Sandiley rudhir jyani Maharatrssathi, janam tyacha firuni Maharastra desich vhava

Sampan sundar sarvshali Maharastra desh, sarvangi shobhto Shyadricha vesh... Rakat dankat baldand, sadev raho eksangh ni akhand

Manane bharleli chati, usalanar salsaltah rakt... Romaromat bharla bhagva swbhiman, Maharastrache aamhi kattar bhakt

Akhandch raho sadaa, hey Shivrastra.. . Jaighosh karuya, jai jai jai jai... jai Maharastra

Laabhley aamhans bhagya bolto Marathi... Jahalo kharech dhanya ekto Marathi... Dharma, panth, jaat ek janto Marathi... Avadhya jagaat maay maanto Marathi.

He maay bhumi, hi janam-bhumi, he karam-bhumi aamuchi, mahavandaniy ati prran priya he maay Marathi aamuchi

Mangal desha, pavitra desha, Maharastra desha, pranam ghyava maajha ha shreeMaharastra desha

