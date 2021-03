Mahashivratri Wishes In Hindi To Share With Your Loved Ones On This Day

The Hindu festival of Mahashivratri is celebrated annually to honour the Hindu god Lord Shiva. According to a report in Drik Panchang, it marks the celebration of the marriage of Lord Shiva to Parvati. Mahashivratri 2021 will fall on March 11, this year. On this auspicious day, you can greet your loved ones by sending blessings and good wishes through messages. Here is a compilation of Mahashivratri wishes in Hindi to share with your loved ones.

Mahashivratri Wishes in Hindi

शिव के चरणों में शीश झुकाने दो आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन आज के दिन मुझे भोले के गीत गाने दो।

शिव की ज्योति से नूर मिलता है सबके दिलों को सुरूर मिलता है जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ न कुछ ज़रूर मिलता हैं। Happy Mahashivratri 2021

बाबा ने जिस पर भी डाली छाया रातों रात उसकी किस्मत की पलट गई छाया वो सब मिला उसे बिन मांगे ही जो कभी किसी ने ना पाया शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

शिव की बनी रहे आप पर छाया पलट दे जो आपकी किस्मत की काया मिले आपको वो सब इस ठपनी ज़िन्दगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। बाबा की महिमा ठपरम्पार है, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार है। जो भक्त सच्चे दिल से बाबा का करता पुकार है, बाबा की कृपा से उनका बड़ा पार हैं। Happy Mahashivratri 2021

श्रीकण्ठ- सुंदर कण्ठवाले भक्तवत्सल - भक्तों को ठत्यंत स्नेह करने भव- संसार के रूप में प्रकट होने वाले शर्व- -कष्टों को नष्ट करने वाले त्रिलोकेश- तीनों लोकों के स्वामी ठठमर

शूलपाणी - हाथ में त्रिशूल धारण करने वाद खटवांगी-खाटिया का एक पाया रखने वा विष्णुवल्लभ - भगवान विष्णु के ठति प्रिय शिपिविष्ट - सितुहा में प्रवेश करने वाले ठंबिकानाथ- देवी भगवती के पति

वामदेव - ठत्यंत सुंदर स्वरूप वाले विरूपाक्ष - विचित्र आंखा वाले( शिव के तीन नेत्र कपर्दी - जटाजूट धारण करने वाले नीललोहित - नीले और लाल रंग वाले शंकर-सबका कल्याण करने वाले

शितिकण्ठ- सफेद कण्ठवाले शिवाप्रिय - पार्वती के प्रिय उग्र - ठत्यंत उग्र रूप वाले कपाली- कपाल धारण करने वाले कामारी - कामदेव के शत्रु, ठंधकार को हरने वाले

