Mahavir Jayanti Quotes In Hindi To Send Warm Wishes Through Social Media

Mahavir Jayanti is celebrated to mark the birth of Lord Mahavir, the twenty-fourth and last Tirthankara of present Avasarpiṇī. The festival is one of the most prestigious festivals celebrated in India. Mahavir Jayanti is a significant religious event in Jainism. On this auspicious event to spread peace and positivity amongst your family and friends, here are some of the best Mahavir Jayanti Quotes in Hindi. Take a look at the Hindi quotes for Mahavir Jayanti.

Mahavir Jayanti Quotes in Hindi

मंत्र नमोकार है मुजको प्राणों से भी पियारा है धरती पार ना हो मेरी फिर से जानम डोबारा। चलत फिरते करुँ जाप इसिका, इति मंत्र का ले लो सहारा क्या मंत्र क्या है महिमा सबरी, सब्यस पयारी क्या मंत्र नी धृति है हर इन्सान कोई है तारा।

Also Read | Kevin Pietersen impresses Indian fans with perfect Hindi sentence on Twitter

जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सब बोलिए क्या मन्त्र के सुर अपना अपना खोल है जय जिनेन्द्र हाय हमरा मंत्र हो इसे बोलें को सब स्वातंत्र हो।

Also Read | Suniel Shetty acknowledges Kevin Pietersen's Hindi tweet on fighting coronavirus

" महावीर जिनका नाम है

पलिताना जिनका धाम है

अहिंषा जिनका नारा है

ऐसे त्रिशला नंदन को लाख

प्रणाम हमारी है

Also Read | 'Ramayan' retelecast garners highest ratings for a Hindi show since 2015

लाडना है लाडो को खुदा से दोसरन से दोस्ती लदना की जो पा लेगा जेठ खुद बराबर सुख मिलिगी सदा हमको।

Also Read | Nawazuddin Siddiqui's 'Bole Chudiyan': What to expect from his next with Tamannaah Bhatia

सत्य” ”अहिंसा” धर्म हमारा,

”नवकार” हमारी शान है,

”महावीर” जैसा नायक पाया….

”जैन हमारी पहचान है.”

जय महावीर जयंती!

सेवा- श्रवण से

मर्यादा : राम से

अहिंसा : बुद्ध से

मित्रता :क्रिशन से

लक्ष्य :एकलव्य से

दान : कर्ण से

और तपस्या:महावीर से

नवकार मंत्र ही है महामंत्र इस्से होत सबका मन निर्मल सूंदर रूप जपो शुध मन से होत शुभ नवकार मंत्र ही है महामंत्र।

अहिंसा के पधारो पथ सदा जीवन हो गया निशप सदा आओ खायें कसम हम मिलकार करंगे जप सदा नमोकार मंत्र।