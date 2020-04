Mahavir Jayanti Wishes In Hindi To Send To Your Family And Friends

Mahavir Jayanti or Mahavir Janma Kalyanak is one of the most auspicious festivals in Jainism. It is to celebrate the birth of Mahavir, who is the twenty-fourth and last Tirthankara of present Avasarpiṇī. The idol of Lord Mahavir is carried out on a chariot, in a procession called rath yatra. The festival is also known as Veer Teras that highlights the 13th ‘Sud’ day of the Chaitra month of the Jain Calendar. Check out some of the wishes in Hindi to send in this auspicious occasion.

Mahavir Jayanti 2020 wishes in Hindi

महावीर जिनका नाम है

पलिताना जिनका धाम है

अहिंषा जिनका नारा है

ऐसे त्रिशला नंदन को लाख

प्रणाम हमारी है

महावीर जयंती के इस पावन प्रव पे

आपको और आपके पुरे परिवार को

मेरे और मेरे परिवार की तरफ से

विशिंग और वैरी वैरी हैप्पी महवीर जयंती

सत्य” ”अहिंसा” धर्म हमारा,

”नवकार” हमारी शान है,

”महावीर” जैसा नायक पाया….

”जैन हमारी पहचान है.”

जय महावीर जयंती!

अगर किसी से कुछ सीखा है तोह

इन लोगो से सिखा

सेवा- श्रवण से

मर्यादा : राम से

अहिंसा : बुद्ध से

मित्रता :क्रिशन से

लक्ष्य :एकलव्य से

दान : कर्ण से

और तपस्या:महावीर से

हैप्पी महावीर जयंती

अरिहंत की बोली

सिद्धों का सार

आचार्यों का पाठ

साधुओं का साथ

अहिंसा का प्रचार

मुबारक हो आपको महावीर जयंती का त्‍योहार

हे भगवान महावीर!

तू करता वो है जो तू चाहता है

पर होता है वो जो मैं चाहता हूं

तू वो कर जो मैं चाहता हूं

फिर वो होगा जो तू चाहता है

हैप्पी महावीर जयंती

