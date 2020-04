Mahavir Jayanti Wishes In Hindi To Send Your Family And Friends On This Holy Event

Mahavir Jayanti is one of the most prestigious festivals celebrated in India. It is an important religious event in Jainism. Mahavir Jayanti marks the birth of Mahavir, the twenty-fourth and last Tirthankara of present Avasarpiṇī. On this auspicious event to spread peace and positive wishes amongst your family and friends, here are some of the best Mahavir Jayanti wishes in Hindi. Check out Hindi wishes for Mahavir Jayanti.

Mahavir Jayanti Wishes

" महावीर जयंती के इस पावन प्रव पे

आपको और आपके पुरे परिवार को

मेरे और मेरे परिवार की तरफ से

विशिंग और वैरी वैरी हैप्पी महवीर जयंती "

" क्रोध को शांति से जीतें, दुष्ट को साधुता से जीतें, कृपण को दान से जीतें और असत्य को सत्य से जीतें | महावीर जयंती की शुभकामनाएं "

" महावीर जिनका नाम है

पलिताना जिनका धाम है

अहिंषा जिनका नारा है

ऐसे त्रिशला नंदन को लाख

प्रणाम हमारी है "

" अरिहंत की बोली, सिद्धों का सार, आचार्यों का पाठ, साधुओं का साथ, अहिंसा का प्रचार... मुबारक हो आपको महावीर जयंती का त्योहार "

”सत्य” ”अहिंसा” धर्म हमारा,

”नवकार” हमारी शान है,

”महावीर” जैसा नायक पाया….

”जैन हमारी पहचान है.”

जय महावीर जयंती!

" सेवा- श्रवण कुमार से, मित्रता- कृष्ण भगवान से, मर्यादा-श्रीराम से, लक्ष्य-एकलव्य से , अहिंसा- गौतम बुद्ध से, तपस्या- महावीर से मुबारक हो आपको महावीर जयंती का त्योहार "

" सुख में और दुःख में, आनंद में और कष्ट में, हमें हर जीव के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसा की हम अपने प्रति रखते हैं। "

" क्रोध को शांति से जीतें,

दुष्ट को साधुता से जीतें,

कृपण को दान से जीतें और असत्य को सत्य से जीतें

Happy Mahavir Jayanti 2019 "