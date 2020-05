Mother's Day Wishes In Hindi To Send To Your Mother To Brighten Up Her Day

Mother’s Day is an extremely special occasion for all the people from around the globe. This day will be celebrated to appreciate the role of their mother in their lives. This day is celebrated on the second Sunday of May every year and this year, Mother's Day 2020 will be celebrated on May 10, 2020.

Also Read: Mother's Day 2020: Easy DIY Cake Recipes To Surprise Your Mother With

Mother's Day is celebrated all around the world to celebrate mothers and the pure emotion of motherhood. It is also a day where people recognise the contribution of mothers to society. Although today Mothers Day witnesses a more commercialised celebration its importance continues to remain intact.

Also Read: Mother's Day 2020: Celebrate This Day With Thoughtful Activities Amid Quarantine

Mother's Day messages in Hindi to celebrate motherhood

Here are some Mothers Day messages in Hindi to send to your as well as all the supermoms out there. These Mother's Day Hindi messages will bring a smile to your mothers' faces. So, here are the Mother's Day messages in Hindi which celebrate the importance of motherhood.

Also Read: Mother's Day Ideas During Quarantine | Celebrate Mother's Day Virtually With These Ideas

Mother's Day messages in Hindi to send to your mother on this special day

तेरे ही आंचल में निकला बचपन

तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन

कहने को तो मां सब कहते पर मेरे लिए तू है तू भगवान

हैप्पी मदर्स डे

हैप्पी मदर्स डे

रूह के रिश्तो की यह गहराइयां तो देखिए

चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां हम खुशियों में मां को भले ही भूल जाएं

जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है मां

हर रिश्ते में मिलावट देखी कच्चे रंगों की सजावट देखी

लेकिन सालों साल देखा है मां को उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी

ना ममता में कभी मिलावट देखी

Happy mothers day 2020

मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूं तेरा गुड़गांव मां तेरी ममता के आगे फीका सा लगता है भगवान

हैप्पी मदर्स डे

ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं

हैप्पी मदर्स डे

वह जमी मेरा वही आसमान है वह खुदा मेरा वही भगवान है

क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़कर मां के कदमों में सारा जहान है

हैप्पी मदर्स डे

हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती है

पहचान लेती है ख़ामोशी में हर दर्द वह सिर्फ मां होती है

हैप्पी मदर्स डे

सारे जहां में नहीं मिलता

बेशुमार इतना,

सुकून मिलता है

मां के प्यार में जितना.

बेहद मीठा कोमल होता है,

मां के प्यार से ज्यादा

कुछ नहीं अनमोल होता है.

हैप्पी मदर्स डे

रुके तो चांद जैसी है,

चले तो हवाओं जैसी है,

वह माही है

जो धूप में भी छांव जैसी है!

हैप्पी मदर्स डे

उसके रहते जीवन में कोई

गम नहीं होता,

दुनिया साथ दे ना दे पर मां का प्यार

कभी कम नहीं होता!

हैप्पी मदर्स डे

मिलने को तो हजारों

लोग मिल जाते हैं,

पर मां जैसा

दोबारा कोई नहीं मिलता!

हैप्पी मदर्स डे

मत कहिए मेरे साथ रहती है मां,

कहिए कि मां के साथ रहते हैं हम.

हैप्पी मदर्स डे

मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है,

मार डालती यह दुनिया कब की हमें

लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है!

हैप्पी मदर्स डे

तेरे ही आंचल में निकला बचपन,

तुझ से ही तो जुड़ी हर धड़कन,

कहने को तो मां सब कहते

पर मेरे लिए तो है तु भगवान!

मेरे दिल का बस यही है कहना,

वह मां तुम बस ऐसे ही रहना!!

हैप्पी मदर्स डे

मेरी दुनिया में इतनी शोहरत है,

मेरी मां की बदौलत है..

हैप्पी मदर्स डे

तपते बदन पर

बिगर माल लगती है मां…

कितनी शिद्दत से मेरा

ख्याल रखती है मां!!

हैप्पी मदर्स डे

हर इंसान के ज़िन्दगी में वह सबसे ख़ास होती है,

दूर होते हुए भी वह दिल के पास होती है,

जिसके सामने मौत भी अपना सर झुका दे,

वह और कोई नहीं बस माँ होती है.

Happy Mother’s Day !!!

सबने बताया कि, आज मां का दिन है..

कौन बताएगा कि वो कौन सा दिन है, जो मां के बिन है.

जो आपकी खुशी के

लिये हार मान लेता है,

उससे आप कभी जीत

नही सकते… मदर्स डे की शुभकामनाये! !!