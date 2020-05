Mother's Day Quotes In Hindi To Send To Your Mother To Celebrate This Lovely Day

Mother’s Day is the day of celebration to honour mothers. It is the day when the influence of mothers in society is praised and appreciated. Mother’s Day falls on various days in many parts of the world. However, it is most commonly celebrated in the months of March and May. In India, every year, the second Sunday of May is celebrated as Mother’s Day. Hence, this year Mother's Day will be held on May 10.

The importance of mothers in one’s life needs no retailing. Our lives are stitched with their presence both visibly and invisibly. Mother’s Day it an attempt to celebrate the mutual respect and love that a mother gives to her child.

Many of us might be staying far away from our mothers and missing them amid lockdown. Hence here is a collection of Mother’s Day Quotes in Hindi to send your mother on this wonderful day.

Mother’s Day Quotes in Hindi

ईश्वर हर जगह नहीं जा सकें, इसलिए उन्होंने माँ का सृजन किया प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ, तो माँ का सृजन हुआ दुनिया की सबसे बहेतरीन चीज क्या होती है,

सब कहते है की जान होती है,

पर मेरी जान जिसमें बसी है वो,

इश्वर का सबसे बहेतरीन सृजन माँ होती है । आँख खोलू तो चेहरा मेरी माँ का हो

आँख बंद हो तो सपना मेरी माँ का हो

मैं मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं

लेकिन कफ़न मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो!!

ALSO READ| Mother’s Day 2020: Movies To Watch On Flipkart Video Amid Lockdown

ऐ मेरे मालिक

तूने गुल को गुलशन में जगह दी,

पानी को दरिया में जगह दी,

पंछियो को आसमान मे जगह दी,

तू उस शख्स को जन्नत में जगह देना,

जिसने मुझे “..नौ..” महीने पेट में जगह दी….!! ये कहकर मंदिर से फल की पोटली चुरा ली माँ ने….

तुम्हे खिलाने वाले तो और बहुत आ जायगे गोपाल…

मगर मैने ये चोरी का पाप ना किया तो भूख से मर जायेगा मेरा लाल…! “माँ” की एक दुआ जिन्दगी बना देगी,

खुद रोएगी मगर तुम्हे हँसा देगी…

कभी भुल के भी ना “माँ” को रूलाना,

एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी…!! माँ तेरी याद सताती है मेरे पास आ जाओ,

थक गया हूँ मुझे अपने आँचल में सुलाओ,

उँगलियाँ फेर कर बालों में मेरे,

एक बार फिर से बचपन की लोरियाँ सुनाओ

ALSO READ| Mother’s Day 2020 : Dr APJ Abdul Kalam Started A Movement To Make Mothers Smile

Duniye ke sang bhaagte bhaagte thak gaya hun maa…

Teri mamta ki chaon tale thodi neerasta ko mita lun… Teri murat ko in aankhon mei sada ke liye basa lun…

Tujhse kiye har ek waade ko mei zinda rehte nibha lu… Teri charno ki dhool ko zara maathe pe mei laga lun…

Apni khusiyon ke phoolon se teri raahon ko mei saja dun. कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती,

सब कुछ मिल जाता है लेकिन “माँ” नहीं मिलती…

माँ-बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो ज़िन्दगी में फिर नहीं मिलते,

खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती.

ALSO READ| Mother's Day 2020: Celebrate This Day With Thoughtful Activities Amid Quarantine

Jee mei aata hai, waqt se kuch palon ko mei chura lun…

Maa ki god mei ser rakhkar, kuch pal sukoon ke bita lun. बच्चों को खिलाकर जब सुलादेती है माँ,

तब जाकर थोडा सा सुकोन पाती है माँ,

प्यार कहते हैं किसे ? और ममता क्या चीज़ है ?,

कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुज़र जाती है माँ,

चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएँ ,

जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ. Maa ke bina zindgi viran hoti hain,

Tanha safar me hr rah sunsaan hoti hain,

Zindagi me maa ka hona zarori hain,

Maa ki duaon se hi har mushkil aasaan hoti h कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती,

सब कुछ मिल जाता है लेकिन “माँ” नहीं मिलती…

माँ-बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो ज़िन्दगी में फिर नहीं मिलते,

खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती. माँ” की एक दुआ जिन्दगी बना देगी,

खुद रोएगी मगर तुम्हे हँसा देगी…

कभी भुल के भी ना “माँ” को रूलाना,

एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी…!! प्यार करना कोई तुमसे सीखे

प्यार कराना कोई तुमसे सीखे

तुम ममता की मूरत ही नहीं,

सब के दिल का एक टुकड़ा हो

मैं कहती, कहता हूँ माँ,

तुम हमेशा ऐसी ही रहना…

|| मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ || माँ से रिश्ता ऐसा बनाया जाए,

जिसको निगाहों में बिठाया जाए,

रहे उसका मेरा रिश्ता कुछ ऐसा

वो अगर उदास हो तो हमसे भी मुस्कुराया ना जाए.

|| हैप्पी मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएँ || हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,

हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए

हजारों बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए,

पर “माँ “अकेली ही काफी है,

बच्चो की जिन्दगी को स्वर्ग बनाने के लिए..!! Phool me jis tarha khushboo achi lgti hain

Mujhko us tarha meri maa achchi lgti hain

Allah slamat or khush rakhe meri maa ko,

Sari duaon me mujhe ye dua achchi lgti hai

ALSO READ| Ranbir Kapoor And Riddhima Assure Mother Neetu That They've 'got Her Back'