Mother's Day Quotes In Tamil To Dedicate To The Lovely Mothers On The Special Day

Mother's Day is an annual event celebrated globally in order to honour our mothers and the feeling of motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. It is celebrated every year on different dates in different country calendars. It is most commonly observed in March and May. Mother's Day 2020 will be celebrated on May 10, 2020. Check out some Mother's Day Quotes in Tamil to share with the mothers and other mother figures.

Mother's Day Tamil quotes

களங்கம் இல்லாத, கபடம் இல்லாத, பாசமும், அன்பும் ததும்பும், என்றும் உயிர்ப்புடன், உலகமே அவளாக, சுமைகளை சுமந்து குடும்பத்தின் முகவரியாக வாழும் அன்னையை போற்றுவோம்.

எங்கு பாா்த்தாலும் காதலா்கள்,

என்னை தான் காதல் செய்ய யாரும் இல்லை என்ற ஏக்கத்துடன் வீடு திரும்பினேன்;

எனக்காக சாப்பிடாமல் காத்திருந்தால் என் அம்மா. மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

குளிரோடு மாரி வரும், மாரி மழையும் வரும்,

மாறி மாறி வரும் காலநிலை யாவும் மாற்றமின்றி தொடரும் தாயன்பு.

அடி முடி தேடினாலும், அகராதியை புரட்டினாலும், முழுமையான அா்த்தம் அறிய முடியாத உயிா் சித்திரம் அம்மா.

காலங்கல் மாரினாலம் மராது “அவலின் மனம் ” மரனாமே வந்தாலம் நம்மாய் நேசிப்பாதே “அவலின் குணம் ” அது “தாய்”

அம்மா கார்க்கம் அம்மா கான்டோசம் அம்மா குகதாரா மர்ரம் செல்வம் இருக்கிராட்டு நெராட்டி அம்மா, அம்மா வல்காய் அன்னையர் நல்

தாய் கட்டோவல் தாய் கட்டளையிடுகிறாள் அம்மா மாஸ்டர் அம்மா பெரியவர் நோய்வாய்ப்பட்ட தாய், பூமியேல் வால்காய் என் அன்பான தாய் தாய் தினம் காந்தோசமகா!

ஓவ்வொரு முறை என் தாயுடன்

கோயிலுக்கு செல்லும் போதும்…

கோயில் சிலையிடம்

காட்டிவிட்டு வருகிறேன் என்

கடவுளை…!

அவள் ஓடிப்போனாள்… அம்மாவும், அப்பாவும் கூடி அழுதார்கள் அப்போதும் கூட ‘என்மகள்’ என்று தான் அம்மா சொன்னாள்.!!!

"எம்" அவள் எனக்குக் கொடுத்த மில்லியன் விஷயங்களுக்கு, “ஓ” என்பது அவள் வயதாகிவிட்டாள் என்பதாகும், "டி" என்பது என்னைக் காப்பாற்ற அவள் சிந்திய கண்ணீருக்கு, "எச்" என்பது தூய்மையான தங்கத்தின் இதயத்திற்காக; “இ” என்பது கண்களுக்கு, காதல்-ஒளி பிரகாசிக்கும், “ஆர்” என்பது சரியானது, அவள் எப்போதும் இருப்பாள், அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து, அவர்கள் “தாய்” என்று உச்சரிக்கிறார்கள் எனக்கு உலகத்தை குறிக்கும் ஒரு சொல்.

நீங்கள் விரும்பும் எல்லா அன்பையும், ஆரோக்கியத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் விரும்புகிறேன். ” உலகின் அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்!

"உலகிற்கு, நீங்கள் ஒரு தாய், ஆனால் உங்கள் குடும்பத்திற்கு, நீங்கள் உலகம்." - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

"இந்த சிறப்பு நாளில் நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்த எல்லா அன்பும் நூறு மடங்கு உங்களிடம் வரட்டும்!" - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

"என்னை மிகவும் பொறுமையாகவும் மென்மையாகவும் வளர்த்ததற்கு நன்றி, இன்று நான் என்னவாக இருந்தாலும் அது எனக்கு பின்னால் உங்கள் கடின முயற்சியால் தான். அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் அம்மா"

“உலகின் சிறந்த அம்மாவுக்கு. தலைமை சமையல்காரர், ஆலோசகர், டாக்ஸி-டிரைவர், சியர்லீடர் மற்றும் உலகின் சிறந்த ஆல்ரவுண்ட் அம்மாவாக இருப்பதற்கு நன்றி. ” - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

"வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த விஷயங்களை எனக்கு வழங்கியதற்கு நன்றி: உங்கள் அன்பு, உங்கள் கவனிப்பு மற்றும் உங்கள் சமையல்." - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

“ரோஜாக்கள் சிவப்பு, வயலட் நீலம், சர்க்கரை இனிமையானது, நீங்களும் அப்படித்தான்! உலகின் மிக இனிமையான தாய்க்கு அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள், நாங்கள் உன்னை நேசிக்கிறோம்! ”

நீங்கள் உங்கள் தாயைப் பார்க்கும்போது, ​​உங்களுக்குத் தெரிந்த தூய்மையான அன்பைப் பார்க்கிறீர்கள்.

ஒரு தாயின் மகிழ்ச்சி ஒரு கலங்கரை விளக்கம் போன்றது, எதிர்காலத்தை ஒளிரச் செய்கிறது, ஆனால் கடந்த காலத்தையும் அன்பான நினைவுகளின் போர்வையில் பிரதிபலிக்கிறது.

"இந்த உலகில் போதுமான அரவணைப்புகள் இல்லை, நான் உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் என்பதைக் காட்ட எனக்கு போதுமான முத்தங்கள் இல்லை. ” - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

