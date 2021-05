Mother's Day Quotes In Telugu To Honour The Pure And Unconditional Love Of Your Mother

The world observes Mother's Day every year on the second Sunday of the May month and this year it will be celebrated on May 9. People around the world dedicate this day to their mothers, acknowledge her sacrifices and unconditional love for her children and family. We have selected some thoughtful Mother's Day quotes in Telugu to send to your beloved mother to celebrate this special day.

Thoughtful Mother's Day Quotes in Telugu

మనకు ప్రేమంటే ఏంటో తెలియని వయసులోనే ప్రేమ గురించి నేర్పుతుంది మన అమ్మ. అదొక్కటే కాదు మనం పుట్టినప్పటి నుండి పెరిగి పెద్దయ్యే వరకు అమ్మ నేర్పించని విషయం అంటూ ఏదీ ఉండదంటే అందులో ఎలాంటి ఆశ్చర్యం లేదని చెప్పొచ్చు. Happy Mother's Day 2021

అమ్మ… నేను నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను ..

నేను మీ నుండి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను..మీరు నా మొదటి గురువు. మీ నుండి మాత్రమే, ఇతరులతో మాట్లాడటం మరియు ప్రవర్తించడం నాకు తెలుసు. మీరు నన్ను దైవికంగా పెంచారు. నేను ఈ ఉన్నత పరిస్థితిలో ఉన్ననెంట్ అది మీవలన మాత్రమే. హ్యాపీ మొథెర్స్ డే!!.

అమ్మ లేకపోతే జననం లేదు. అమ్మ లేకపోతే గమనం లేదు. అమ్మ లేకపోతే సృష్టిలో జీవం లేదు. అమ్మ లేకపోతే అసలు సృష్టే లేదు. కంటిపాపలా కాపాడే అమ్మకి..

- మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఏ అమ్మ అయినా తన బిడ్డను ఎందుకు చదివిస్తుందంటే.. తన ఆకలి బాధ తీరుస్తాడని మాత్రం కాదు.. తన బిడ్డ ఒక ముద్ద కోసం ఎవ్వరి ముందు చేయి చాపకుండా గర్వంగా బతకాలని‘‘ హ్యాపీ మదర్స్ డే..

నీవు బాధలో ఉన్నప్పుడు.. అన్నీ బంధాలు ఇవ్వలేని ఓదార్పు ఒక్క అమ్మ ఒడి మాత్రమే ఇస్తుంది‘‘ హ్యాపీ మదర్స్ డే.

కనులు తెరిచిన క్షణం నుంచి.. బంధం కోసం బాధ్యత కోసం.. కుటుంబం కోసం.. అందర్నీ కనుపాపలా తలచి, ఆత్మీయత పంచి, తనవారి కోసం అహర్నిశలు కష్టించి, వారిని సహించి, వారి భవిష్యత్తు గురించి, తన ఇంటిని నందనవనం చేసే అమ్మకు... పాదాభివందనం!! - హ్యపీ మదర్స్ డే

చదువు రాని అమ్మ కూడా బిడ్డకు బుద్ధి చెప్పగలదు.. డబ్బు లేని అమ్మ కూడా తన బిడ్డల కడుపు నింపగలదు.. కళ్లు లేని అమ్మ కూడా తన బిడ్డకు వెలుగు దారి చూపగలదు.. అందుకే ఎలాంటి అవరోధాన్నైనా లెక్కచేయనిది అమ్మ ప్రేమ ఒక్కటే‘‘ హ్యాపీ మదర్స్ డే..

జీవితాంతం నీ తల్లిని భుజాలపై మోసి సేవ చేసినా.. ఆ తల్లి ప్రసవవేదన రోజు అనుభవించిన బాధలో కనీసం రవ్వంత రుణాన్ని కూడా నీవు తీర్చలేవు‘‘ హ్యాపీ మదర్స్ డే..

‘‘ఈ విశ్వంలో అందం, ఐశ్వర్యం చూడకుండా ప్రేమించే ఒకే ఒక వ్యక్తి అమ్మ.. నా తల్లి ప్రేమ నిర్మలమైనది దానికి ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొనలేను‘‘ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

అమ్మ చేసే ప్రతి పని మన ఆనందం కోసమే..

మన ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని చూసుకుంటుంది.

అమ్మ.. చేసే ప్రతీ పని మన ఆనందం కోసమే. మన ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని చూసుకుంటుంది. - మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

- మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

అమ్మ.. నాకు మాటలు నేర్పమంటే తను కూడా నాలానే మాట్లాడుతుంది. అమ్మ.. నేను పలికే కొత్త కొత్త మాటలకి అర్థాలు చెప్పే నిఘంటువు. అమ్మ.. చందమామ రాదు అని తెలిసినా.. చందమామ రావే.. అని నా కోసం పిలుస్తుంది. అమ్మ.. నా రేపటి భవిష్యత్తు కోసం శ్రమించే నిత్య శ్రామికురాలు. - మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

‘‘స్వార్థంతో పరుగులు తీసే ప్రపంచం.. ఎవ్వరి కోసం ఆగదు.. మనమే దాన్ని ఆపాలి.. వేరే వాళ్ల గురించి ఆలోచించొద్దు.. వాళ్లెవ్వరూ నీ కన్నా గొప్పొల్లు కాదు.. ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన యోధులు ఎవ్వరూ లేరు‘‘ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

అమ్మ చేసే ప్రతి పని మన ఆనందం కోసమే.. మన ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని చూసుకుంటుంది. Happy Mother's Day

అమితమైన ప్రేమ అమ్మ.. అంతులేని అనురాగం అమ్మ..అలుపెరుగని ఓర్పు అమ్మ.. అద్భుతమైన స్నేహం అమ్మ.. అపురూపమైన కావ్యం అమ్మ.. అరుదైన రూపం అమ్మ.. Happy Mother's Day

మనం ఏడుస్తున్నప్పుడు అమ్మ సంతోషించే క్షణం ఏదైనా ఉందంటే.. అది మనం పుట్టిన క్షణం మాత్రమే.. - ‘హ్యాపీ మదర్స్ డే’ అమ్మ.

IMAGE: SHUTTERSTOCK