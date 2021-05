Mother's Day: Shayari In Hindi That You Can Share With Your Mom To Make Her Feel Special

On the occasion of Mother's Day, as is known to many, it is very important to express what one feels towards their respective mother or mother-like figures in life while wishing them a Happy Mother's Day. If you're someone who resides in the Indian subcontinent, the following list of Mother's Day Shayari in Hindi might be of interest to you. You can either use them to express your feelings to your mom in person or on social media. Read on for an exhaustive list of several ways in which you can say "Happy Mother's Day" in Hindi and in many words.

Mother's Day Shayari in Hindi:

1) "जब भी कोई खतरा मेरी जान पर आता है

माँ का नाम ही जुबान पर आता है

बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह लेती है

हमारी ख़ुशी के खातिर वह सब सह लेती है""

2) "पल्लू में कुछ पैसे बांधकर

आज भी माँ रखती है

अपने बच्चों के लिए हाज़िर

अपना जहाँ रखती है

खुद भूखी रहेती मुझे

खाने को भरपूर देती है

मेरी मुस्कान जो उसके चेहरे

पर नूर देती है"

3) "जिस माँ ने तुम्हरी हर जरुरत

पूरी की हर जरुरत पूरी की

नहीं हमे जरुरत कह के

क्यों दुरी की

गिरने से पत्थर पे जब

घुटने पे बड़ा घाव हो गया

माँ ने जब फूंक मारी

तो साफ सारा घाव हो गया"

4) "घिस –घिस कर घाव भरने

वाली नीम की छाल है माँ

टूट जाती फिर भी फिर भी

फल पकती वो डाल है माँ

नाकाम हो जाता है हर

दर्द यह, माँ तेरी गोद

दावा का काम करती है"

5) "माँ है तो फिर सब कुछ है

इस जहाँ में, कोन कहता

है यह जन्नत नहीं मिलती

उसके होठो पे कभी

बदुआ नहीं होती, बस

इक माँ है जो मुझसे कभी

खफा नहीं होती"

6) "माँ उठी नहीं एक रोज,उस घर की

बेटियों को खाना बनाना आ गया

सन्नाटा छा गया बटवारे के

किस्से में, जब माँ ने पूछा,

में हूँ किसके हिस्से में"

7) "कुछ इस तरह से माँ हर रोज दगा

करती थी…

मै टिफिन में दो रोटी कहता वो चार

रखा करती थी…|

हज़ारो गम हो

फिर भी खुशी से फुल जाता हूँ

जब हंसती है मेरी माँ

में हर गम भूल जाता हूँ"

8) "पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत्त है

कहा

मुस्करा देता हूँ और याद आ जाती है

माँ"

9) "मत गुस्सा करना अपनी माँ पे यारो

वो माँ की दुआ ही है जो तुम्हे हर

मुसीबत से बचाती है

मेरी जिंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत

है मेरी माँ

मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी

दीवानगी है मेरी माँ"

10) "क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या गंगा की धार करे

वो घर ही मंदिर जैसा है जिसने औलाद माँ-बाप

का सत्कार करे

ना जाने क्यों फिर भी वो

इतना प्यार करती है मुझसे

मैंने तो कभी माँ को गुलाब

का फुल भी नहीं दिया"

11) "बचने का इन हादसों से हुनर जानता हूँ

माँ की दुआ में है कितना असर जानता हूँ

सो जाता है वो मालकिन की गालियाँ खा कर

सबके नसीब में माँ की लोरियां नहीं होती"

12) "माँ आपकी याद सताती है,मेरे

पास आ जाओ… थक गया हूँ

मुझे अपने अंचल मैं छुपा लो

हाथ अपना फेर कर मेरे बालों

मैंने एक बार फिर से बचपन

की लोरिय सुना दो

मेरी सारी गलतियों को वो माफ़ करती

है…! बहुत गुस्सा में होकर भी

प्यार देती है…!! उसको होंटो पे

हमेशा दुआ होती है..!ऐसा करना

वाली सिर्फ ,ओर सिर्फ,, हमारी माँ

होती है…!!"

13) "माँ अपने बच्चो पर सब निछावर करती है,

बिना लालच उन्हें प्यार करती है,

भगवान का दूसरा रूप है

हमारी माँ जो हर दुःख में

हमारा साथ देती है….

हम सबकी माँ के लिए…"

14) “माँ” की एक दुआ जिन्दगी बना देगी,

खुद रोएगी मगर तुम्हे हँसा देगी…

कभी भुल के भी ना “माँ” को रूलाना,

एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी…!!"

15) "वो माँ ही हे जिसका प्यार कभी

कम या खत्म नही होता"

About Mother's Day:

Mother's Day can be described as a celebration that honours the mothers of a family and the world at large. Additionally, it highlights the importance of concepts such as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society, amongst others. It is celebrated on various days in many parts of the world, most commonly in the months of March or May. As per Britannica, the person who introduced the concept of Mother's Day is Anna Jarvis of Philadelphia, who christened the day on which she held a memorial service for her late mother (May 12th, 1907) as Mother's Day. In a matter of few years since then, several other countries began observing the same as well.

