Mother's Day Wishes In Hindi To Share With Your Mother And Make Her Feel Special

Mother's Day is celebrated worldwide to show love and appreciation towards mothers. This day is specially dedicated to all the mothers for their unconditional love, support and sacrifices. Mother's Day is celebrated every year on the second Sunday of May. One can not only celebrate their own mothe, but also other women in their lives that they have a motherly bond with. Here are some Mother's Day wishes in Hindi one can share with their mothers or any women in their lives to show them the love and appreciation they deserve.

Mother's Day wishes in Hindi

उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता दुनिया साथ दे ना दे पर मां का प्यार कभी कम नहीं होता, हैप्पी मदर्स डे



तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन, कहने को तो मां सब कहते पर मेरे लिए तू है तू भगवान हैप्पी मदर्स डे



रूह के रिश्तो की यह गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां, हम खुशियों में मां को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है मां



वह जमीन मेरा वही आसमान है, वह खुदा मेरा वही भगवान है, क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़कर मां के कदमों में सारा जहान है, हैप्पी मदर्स डे



बेहद मीठा कोमल होता है, मां के प्यार से ज्यादा कुछ नहीं अनमोल होता है, हैप्पी मदर्स डे!



ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं, उसे मां कहते हैं



दास्तान मेरे लाड़-प्यार की बस, एक हस्ती के ईर्द गिर्द घूमती हैं, प्यार जन्नत से इसलिए हैं मुझे क्योंकि ये भी मेरी मां के कदमों को चूमती हैं, हैप्पी मदर्स डे!



कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन “माँ” नहीं मिलती, माँ-बाप ऐसे होते हैं जो ज़िन्दगी में फिर नहीं मिलते, खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती! हैप्पी मदर्स डे



हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर “माँ “अकेली ही काफी है, बच्चो की जिन्दगी को स्वर्ग बनाने के लिए, हैप्पी मदर्स डे

IMAGE: SHUTTERSTOCK