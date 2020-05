Mother's Day Wishes In Hindi To Send To Your Mother On This Precious Day

Mother's Day is an international celebration held to honour our mother and motherhood, maternal bonds, and the significance of mothers in society. The annual event is held at different dates in countries, most commonly it falls in March and May. The Mother's Day celebration is observed every year on the second Sunday of May. Earlier, the celebration was mostly contained in urban areas where the occasion has been primarily commercialised, but now it is also spreading to the depths. Share these Mother's Day wishes with your mother and bring a smile on her face with some sweet words.

Mother's Day wishes in Hindi -

ये कहकर मंदिर से फल की पोटली चुरा ली माँ ने….

तुम्हे खिलाने वाले तो और बहुत आ जायगे गोपाल…

मगर मैने ये चोरी का पाप ना किया तो भूख से मर जायेगा मेरा लाल…!

“माँ” की एक दुआ जिन्दगी बना देगी,

खुद रोएगी मगर तुम्हे हँसा देगी…

कभी भुल के भी ना “माँ” को रूलाना,

एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी…!!

दुनि के संग भगेते थक गय हुं मां ... तेरी ममता की चॉँद कहानी थोडी नीरस्ता को मीता लुन… मातृ दिवस की शुभकामना

तेरी चारो की धूल में ज़रा माथे पे मेरी लग गई… आपनी खुसियों के फूलन से तेरी रहनें आई साजा दूं मातृ दिवस की शुभकामना

हैप्पी मदर्स डे

रूह के रिश्तो की यह गहराइयां तो देखिए

चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां हम खुशियों में मां को भले ही भूल जाएं

जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है मां

कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती,

सब कुछ मिल जाता है लेकिन “माँ” नहीं मिलती…

माँ-बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो ज़िन्दगी में फिर नहीं मिलते,

खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती.

जी मे आई आटा है, वक़्त से कुछ पलोन को मेरा चुरा लू… माँ की भगवान मे सेर रक्खर, कुच पल सुकून के बइता लुन। मातृ दिवस की शुभकामना

माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा,

माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा,

खुदा ने रख दी हो जिस के कदमों में जन्नत,

सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा।

बच्चों को खिलाकर जब सुलादेती है माँ,

तब जाकर थोडा सा सुकोन पाती है माँ,

प्यार कहते हैं किसे ? और ममता क्या चीज़ है ?,

कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुज़र जाती है माँ,

चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएँ ,

जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ.

मन की बात जान ले जो,

आँखों से पढ़ ले जो,

दर्द हो या चाहे ख़ुशी,

वो हस्ती जो बेपन्ना प्यार करे,

माँ ही तो है जो बच्चो के लिए जिए…..

|| हैप्पी मदर्स डे ||

एक हस्ती है जो जान है मेरी,

जो जान से भी बढ़ कर शान हे मेरी,

रब हुक्म दे तो कर दू सज्दा उसे,

क्यूँ की वो और नही

माँ है मेरी…..

|| हैप्पी मदर डे ||

आप सभी को प्यार, स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं। दुनिया की सभी माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएँ!

दुनिया के लिए, आप एक माँ हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, आप दुनिया हैं। - मातृ दिवस की शुभकामना

" आपने हमें जो प्यार दिया है, वह इस विशेष दिन में आपको सौ गुना वापस आएगा! " - मातृ दिवस की शुभकामना

शुरू से ही, आप ही हैं जो मेरा पालन-पोषण करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं और हर प्रयास में मेरा साथ देते हैं। मुझे जो प्यार चाहिए, उसके लिए हर दिन वहां आने के लिए शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे |