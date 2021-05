Mother's Day Wishes In Tamil To Share With Your Mother On This Special Day

Mother's Day is a global celebration in honour of our mothers and the feeling of motherhood, motherly bonds, and the importance of mothers in society. It is celebrated on various days in many parts of the world, most commonly in the months of March or May. However, whether it's celebrated in May in India or March in Russia, the sentiment behind the event remains the same. The day celebrate motherhood. People all across the world observe this special day in their own different ways.

Here are a few Mother's Day wishes in Tamil for people who want to celebrate their mothers in their native language. Mother's day will fall on Sunday, May 9 this year. Have a look:

Mother's Day wishes in Tamil

இந்த அன்னையர் தினம் உலகுக்கு நீங்கள் ஒரு நபராக இருக்கலாம், ஆனால் என்னைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள்தான் என் முழு உலகமும்! அன்பான அன்னையருக்கு வாழ்த்துக்கள்!

கோபம், வெறுப்பு, பிடிவாதம் என தன் பிள்ளைகள் எதை காட்டினாலும் உன் மீது அன்பு மட்டுமே செலுத்தும் ஒரே ஜீவன் அம்மா! அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்புள்ள அம்மா, நான் உங்களிடமிருந்து பெற்ற அன்பின் அளவை விவரிக்க வார்த்தைகள் இல்லை. நான் உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறேன். அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

தாய்மார்கள் பசை போன்றவர்கள். உங்களால் அவர்களைப் பார்க்க முடியாதபோது கூட, அவர்கள் குடும்பத்தை ஒன்றாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

என் அம்மா: அவள் அழகாக இருக்கிறாள், விளிம்புகளில் மென்மையாக்கப்படுகிறாள், எஃகு முதுகெலும்புடன் மென்மையாக இருக்கிறாள். நான் வயதாகி அவளைப் போல இருக்க விரும்புகிறேன். ”

வில்லியம் மேக்பீஸ் தாக்கரே சிறு குழந்தைகளின் உதடுகளிலும் இதயங்களிலும் கடவுளுக்கு தாய் பெயர்.

ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையில் ஒரு தாயின் செல்வாக்கு கணக்கிட முடியாதது.

தூய தங்கத்தை பூசுவது சாத்தியமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவரது தாயை யார் அழகாக மாற்ற முடியும்?”

Some more meaningful Mother's day wishes in Tamil

எல்டர் எம். ரஸ்ஸல் பல்லார்ட் “தாய்மையின் பங்கை விட வாழ்க்கையில் எந்தப் பங்கும் இல்லை.”

ஆலிவர் வெண்டல் ஹோம்ஸ் “இளைஞர்கள் மங்குகிறார்கள்; காதல் துளிகள்; நட்பின் இலைகள் விழும்; ஒரு தாயின் ரகசிய நம்பிக்கை அவர்கள் அனைவரையும் விட அதிகமாக உள்ளது. ”

“தாய்மை என்பது மற்றொரு நபரின் எல்லாமே என்ற நேர்த்தியான சிரமமாகும்.”

தாய்மார்கள் மட்டுமே எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்க முடியும், ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளில் அதைப் பெற்றெடுக்கிறார்கள்.”

அந்த வார்த்தை என்னவென்று எனக்குத் தெரிவதற்கு முன்பே என் அம்மா என் முன்மாதிரியாக இருந்தார்.”

தாய்மை என்பது உலகின் மிகப்பெரிய சூதாட்டம். இது புகழ்பெற்ற உயிர் சக்தி. இது மிகப்பெரியது மற்றும் பயமாக இருக்கிறது – இது எல்லையற்ற நம்பிக்கையின் செயல். ”

லியனார்டோ டிகாப்ரியோ “என் அம்மா ஒரு நடைபயிற்சி அதிசயம்.”

ஜார்ஜ் எலியட் “என் தாயின் முகத்தை எழுப்பி நேசிப்பதன் மூலம் வாழ்க்கை தொடங்கியது.”

