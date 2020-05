Mother's Day Wishes In Tamil To Share And Dedicate To Your Mom; Check Out

Mother's Day a global celebration in honour of our mothers and the feeling of motherhood, motherly bonds, and the importance of mothers in society. It is a yearly celebration with different dates in different country calendars. It most commonly marks in March and May. Mother's Day 2020 will be celebrated on May 10, 2020. Check out Mother's Day wishes in Tamil to share with your mothers and other mother figures.

Mother's Day wishes In Tamil

நீங்கள் உங்கள் தாயைப் பார்க்கும்போது, ​​உங்களுக்குத் தெரிந்த தூய்மையான அன்பைப் பார்க்கிறீர்கள்.

நான் முதல் பார்வையில் அன்பை நம்புகிறேன், ஏனென்றால் நான் கண்களைத் திறந்ததிலிருந்து என் அம்மாவை நேசிக்கிறேன்.

நான் எப்போதும் அதை உங்களிடம் உச்சரிக்க மாட்டேன், ஆனால் நீங்கள் எனக்கு எல்லாமே. நான் அடிக்கடி மறுத்திருக்க வேண்டும், ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நீங்கள் இல்லாமல் என்னால் ஒருபோதும் வாழ முடியாது. நான் உங்களுக்கு மிகவும் கடன்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் நீங்கள் ஒருபோதும் கேட்க மாட்டீர்கள். இவை அனைத்திற்கும் மேலும் பலவற்றிற்கும் நன்றி, அன்புள்ள அம்மா. மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

"என்னை மிகவும் பொறுமையாகவும் மென்மையாகவும் வளர்த்ததற்கு நன்றி, இன்று நான் என்னவாக இருந்தாலும் அது எனக்கு பின்னால் உங்கள் கடின முயற்சியால் தான். அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் அம்மா"

“உலகின் சிறந்த அம்மாவுக்கு. தலைமை சமையல்காரர், ஆலோசகர், டாக்ஸி-டிரைவர், சியர்லீடர் மற்றும் உலகின் சிறந்த ஆல்ரவுண்ட் அம்மாவாக இருப்பதற்கு நன்றி. ” - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

Also Read | Goa: Black panther spotted in a sanctuary reminds netizens of 'Bagheera' from Jungle Book

"வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த விஷயங்களை எனக்கு வழங்கியதற்கு நன்றி: உங்கள் அன்பு, உங்கள் கவனிப்பு மற்றும் உங்கள் சமையல்." - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

"உலகிற்கு, நீங்கள் ஒரு தாய், ஆனால் உங்கள் குடும்பத்திற்கு, நீங்கள் உலகம்." - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

"இந்த சிறப்பு நாளில் நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்த எல்லா அன்பும் நூறு மடங்கு உங்களிடம் வரட்டும்!" - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்

உங்கள் அழகான புன்னகை, உங்கள் கனிவான கண்கள், தங்கத்தின் இதயம் மற்றும் உங்கள் குணப்படுத்தும் தொடுதல்; அம்மா, நீங்கள் எனக்கு ஒரு தேவதூதருக்குக் குறைவானவர் அல்ல. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

இந்த வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் நான் ஒரு பெண்ணை இவ்வளவு அழகாகவும், நேர்த்தியாகவும், அழகாகவும் சந்தித்ததில்லை. நீங்கள் அனைவரையும் விட அழகாக இருக்கிறீர்கள் அன்பே அம்மா. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

Also Read | Odisha: Rare two-headed wolf snake spotted in Dhenkikote Forest Range

ஒரு தருணமும் இல்லை அல்லது ஒரு நாளில் ஒருபோதும் வரமாட்டீர்கள், அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்னைப் போலவே நீங்கள் முக்கியமாக இருக்க மாட்டீர்கள். நீங்கள் எனக்கு உலகத்தை அர்த்தப்படுத்துகிறீர்கள் மம்மி. நான் உன்னை மிகவும் காதலிக்கிறேன். மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

என் அம்மா, என் நண்பர் மிகவும் அன்பே. என் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் எப்போதும் அருகில் இருக்கிறீர்கள். என் வழியை வழிநடத்த ஒரு மென்மையான புன்னகை. என் நாளை ஒளிரச் செய்ய நீங்கள் சூரிய ஒளி.

அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் அம்மா! நீங்கள் ஒரு உத்வேகம், ஒரு சிறந்த நண்பர் மற்றும் இதுவரை யாரும் கேட்கக்கூடிய சிறந்த அம்மா.

தாய்மார்கள் அன்பும் சிரிப்பும் நிறைந்தவர்கள், நம் இதயங்களை என்றென்றும் நிரப்புகிறார்கள். தாய்மார்கள் எப்பொழுதும் அன்பாகவும் கனவு காணவும் செய்கிறார்கள், எங்களுடனும் எங்கள் திட்டங்கள் அனைத்திற்கும் ஒத்துப்போகிறார்கள். தாய்மார்கள் இனிமையான புன்னகையும் மகிழ்ச்சியான முகங்களும், எங்கள் தொந்தரவுகளை அவமானப்படுத்துகிறார்கள். தாய்மார்கள் தங்கள் சொந்த நாளுக்கு தகுதியானவர்கள், எங்கள் இதயத்திற்கும் அவரது வீட்டிற்கும் ராணியாக இருக்க வேண்டும். மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்!

இந்த உலகில் நிபந்தனையின்றி எங்களை நேசிக்கக்கூடிய, வரம்புகள் இல்லாமல் எங்களை கவனித்து, சிரமமின்றி சிரிக்க வைக்கும் ஒரு நபர் இருந்தால், அது நீங்கள் அன்பே அம்மா. நான் உங்களுக்கு வாழ்நாள் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறேன். நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்.

Also Read | Bihar: Auto driver gets Rs 20k back as no one touched his lost wallet due to COVID-19 fear

அம்மா, உங்கள் பொறுமைக்காக உங்கள் ஊக்கத்திற்கு உங்கள் வலிமை உங்கள் தாராள மனப்பான்மை உங்கள் அன்பற்ற அன்பு மற்றும் பல கடினமான காலங்களில் எனக்கு உதவிய ஆறு சிறிய வார்த்தைகளுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன்- “நான் அப்படிச் சொன்னதால், அதனால்தான்.” மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்!

"நீங்கள் சிரிக்கும் விதத்தை நான் விரும்புகிறேன், நீங்கள் அக்கறை கொள்ளும் விதத்தை நான் வணங்குகிறேன், உங்கள் ஒவ்வொரு அடியையும் நீங்கள் என்னவென்று நான் விரும்புகிறேன்!" - மகிழ்ச்சியான தாய்மார்கள் தினம்!

Also Read | Mumbai Police issues musical warning against lockdown violators; netizens react