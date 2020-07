Nag Panchami Poems In Hindi Language To Recite On This Auspicious Day

Naga/ Nag Panchami is the day when Hindus worship snakes (naga). The day is celebrated on the fifth day of the bright half of lunar month of Shravana (July/August), according to the Hindu calendar. Some Indian states, such as Rajasthan and Gujarat, celebrate Naga Panchami on the dark half (Krishna Paksha) of the same month. This year, Nag Panchami will be held on July 25, 2020. Nag Panchami is celebrated by bathing a snake (naga) or its statue made of silver, stone, wood, or a painting of snakes with a lot of milk and their blessings are considered to bring good into the lives of worshipers. Worshipping real snakes, especially cobras (with the assistance of a snake charmer) with offerings of milk is considered to be the real way of celebrating this auspicious day. Here are some Nag Panchami poems to recite in the Hindi language to mark the day. Read ahead to know more-

Nag Panchami Poems

सुधीर त्यागी

सूरज के आते भोर हुआ

लाठी लेझिम का शोर हुआ

यह नागपंचमी झम्मक-झम

यह ढोल-ढमाका ढम्मक-ढम

मल्लों की जब टोली निकली।

यह चर्चा फैली गली-गली

दंगल हो रहा अखाड़े में

चंदन चाचा के बाड़े में।। सुन समाचार दुनिया धाई,

थी रेलपेल आवाजाई।

यह पहलवान अम्बाले का,

यह पहलवान पटियाले का।

ये दोनों दूर विदेशों में,

लड़ आए हैं परदेशों में।

देखो ये ठठ के ठठ धाए

अटपट चलते उद्भट आए

थी भारी भीड़ अखाड़े में

चंदन चाचा के बाड़े में।। वे गौर सलोने रंग लिये,

अरमान विजय का संग लिये।

कुछ हंसते से मुसकाते से,

मूछों पर ताव जमाते से।

जब मांसपेशियां बल खातीं,

तन पर मछलियां उछल आतीं।

थी भारी भीड़ अखाड़े में,

चंदन चाचा के बाड़े में॥ यह कुश्ती एक अजब रंग की,

यह कुश्ती एक गजब ढंग की।

देखो देखो ये मचा शोर,

ये उठा पटक ये लगा जोर।

यह दांव लगाया जब डट कर,

वह साफ बचा तिरछा कट कर।

जब यहां लगी टंगड़ी अंटी,

बज गई वहां घन-घन घंटी।

भगदड़ सी मची अखाड़े में,

चंदन चाचा के बाड़े में॥ वे भरी भुजाएं, भरे वक्ष

वे दांव-पेंच में कुशल-दक्ष

जब मांसपेशियां बल खातीं

तन पर मछलियां उछल जातीं

कुछ हंसते-से मुसकाते-से

मस्ती का मान घटाते-से

मूंछों पर ताव जमाते-से

अलबेले भाव जगाते-से

वे गौर, सलोने रंग लिये

अरमान विजय का संग लिये

दो उतरे मल्ल अखाड़े में

चंदन चाचा के बाड़े में।। तालें ठोकीं, हुंकार उठी

अजगर जैसी फुंकार उठी

लिपटे भुज से भुज अचल-अटल

दो बबर शेर जुट गए सबल

बजता ज्यों ढोल-ढमाका था

भिड़ता बांके से बांका था

यों बल से बल था टकराता

था लगता दांव, उखड़ जाता

जब मारा कलाजंघ कस कर

सब दंग कि वह निकला बच कर

बगली उसने मारी डट कर

वह साफ बचा तिरछा कट कर

दंगल हो रहा अखाड़े में

चंदन चाचा के बाड़े में।।

नाग पंचमी / अमृता प्रीतम

मेरा बदन एक पुराना पेड़ है

और तेरा इश्क़ नागवंशी –

युगों से मेरे पेड़ की

एक खोह में रहता है।

नागों का बसेरा ही पेड़ों का सच है

नहीं तो ये टहनियाँ और बौर-पत्ते –

देह का बिखराव होता है

यूँ तो बिखराव भी प्यारा

अगर पीले दिन झड़ते हैं

तो हरे दिन उगते हैं

और छाती का अँधेरा

जो बहुत गाढ़ा है

– वहाँ भी कई बार फूल जगते हैं।

और पेड़ की एक टहनी पर –

जो बच्चों ने पेंग डाली है

वह भी तो देह की रौनक़

देख इस मिट्टी की बरकत –

मैं पेड़ की योनि में आगे से दूनी हूँ

पर देह के बिखराव में से

मैंने घड़ी भर वक़्त निकाला है

और दूध की कटोरी चुराकर

तुम्हारी देह पूजने आई हूँ

यह तेरे और मेरे बदन का पुण्य है

और पेड़ों को नगी बिल की क़सम है

और – बरस बाद

मेरी ज़िन्दगी में आया –

यह नागपंचमी का दिन है

नागपंचमी

नागपंचमी का दिन आया। खुशियो को भी साथ मे लाया है । नागदेवता को सभी पूजते । दर्शन करते शुभ मानते । यही मान्यता बुजुर्गो न सिखाई । यही राह सबको बतलाई । हमारे बुजुर्ग सभी मानते । नागदेवता को दूध पिलाते। सपेरेघर घर में जब आते थे । नागपंचमी की खुशियाँ मनाते । रोटी चांवल आज घर में नही बनाते । दाल बाटियाँ बनाकर खाते । पूड़ी सिमइयाँ भजिया गुलगुला ऐसे ही पकवान बनाकर नागपंचमी की खुशियाँ मनाते । पहलवानअखाड़ो मे प्रति द्वन्दी से खुशी खुशी कुश्ती लड़ते है हार जीत जिसकी होती आपस में गले मिलते है । जोभी जीतते इस कुश्ती में जीत का पुरूस्कार वो पाते है ।

