Nag Panchami Wishes In Marathi To Share With Your Loved Ones And Greet Them

Nag Panchami 2020 will be observed on Saturday, July 25, this year. On the occasion of Nag Panchami, the serpent god is worshipped. Devotees visit temples on this day. They also offer snake deities and lord shiva milk, flowers, and sweets in order to seek blessings. The Nag Panchami puja is done to seek the protection of their family and to attain an obstacle-free life from the snake gods.

Devotees also observe all-day long fasts on the day of Nag Panchami and open it post-sunset only. On this auspicious occasion, one must send across their special wishes to family and friends via messages, wishes or quotes etc. Here is a list of some special Nag Panchami wishes in Marathi which you can share with your loved one of this religiously significant day. Have a look-

Happy Nag Panchami wishes in Marathi

रक्षण करुया नागाचे, जतन करुया निसर्गाचे. नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जेव्हा आपल्याला ताकद आवश्यक असेल तेव्हाच मन सर्व संकटांत मी भगवान शिव यांचे नाव घेतले आहे फक्त तो सोडवा आपण साप देवाची पूजा करू शकता

तिहार ही नाग पंचमी का आज, दुआ हे दिल से तुम हमारी आज खुस धन्यवाद सदा, आप और सदा, मुस्कुराताहे मदत सेवक नाग पंचमी की सुभक्तीना

वसंत ऋतूच्या आगमनी,

कोकिळा गाई मंजुळ गाणी,

नागपंचमीच्या शुभदिनी,

सुख समृद्धी नांदो जीवनी…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नमा बियोंड हे केवळ एकच आहे तसेच एक मर्दानी लढण्यासाठी शक्ती म्हणूनच शिवाचे मन आहे मध्ये स्थायिक व्हा

"शिव की शक्ती, शिव की भक्ती, खुसी की बहरे मील, नाग पंचमी के पवन अप्सर पे अपको जिंदगी मी ख़ुशी अपार माईल हेही नागपंचमी"

"बळीराजाचा हा कैवारी, नागराजाची मुर्ती पुजूया घरी, नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

"भगवान शिव सावन की पवन मे मध्ये आपलोगो के शुद्ध परिवार की रक्षा करन शुभ नाग पंचमी"

अवी रे अवी नाग पंचम अवी, साठे नाग बाप्पा ना आशिर्वाद लवी, सदा तमारा पर नाग देवता नी क्रिपा, बानीही तेवी सुभक्तीना साठे ... अमारा तराफ थाई नाग नाग

"वारुळाला जाऊया,नागोबाला पुजूया...नागपंचमी च्या हार्दिक शुभेच्छा!"

"आपल्या ज्ञानाबद्दल माझे नेतृत्व माझ्या पवित्रतेत स्नान कर दैवी भगवान मला सौंदर्य मध्ये वितळणे द्या महावीर नाग पंचमी सर्वोत्कृष्ट शुभेच्छा"

मान ठेवूया नाग राजाचा, पूजा करुन शिवशंकर भोले देवाचा, नागपंचमी च्या हार्दिक शुभेच्छा!

नागपंचमी!

श्रावण महिन्यातील पहिला

महत्वाचा सण म्हणजे नागपंचमी..

कालिया नागाचा पराभव करून,

यमुना नदीच्या पात्रातून,

भगवान श्रीकृष्ण

सुरक्षित वर आले..

तो दिवस म्हणजे,

श्रावण शुद्ध पंचमी नागपंचमी…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

नागा देवता सर्वांना समृद्धी आणि आनंदाची ऑफर करा आणि प्रत्येकास आशीर्वाद द्या आपल्या कुटुंबातील सर्व लोकांसाठी नागपंचमी बरेच चांगले शुभेच्छा

शिवजी के गले मी झुंड अपने एफएनपी लेकर प्रथ्वी को liya है tar आईस नाग देवता को हमरा कोट कोटि प्रनाम आनंदी नाग पंचमी

