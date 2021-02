Narmada Jayanti 2021: Wishes And Status To Share With Your Loved Ones

Narmada Jayanti is celebrated on February 19 this year. The festival marks the birth of the river Narmada. The occasion coincides with several other festivals in February including Ratha Saptami, Bhishma Ashtami, Masik Karthigai and Shiv Jayanti as well. Check out these Narmada Jayanti wishes, status, to share with your family and friends on this auspicious day.

Narmada Jayanti wishes

जीवन दायनी, पाप नाशक माँ नर्मदा मैया,

सभी के दुखों को हरने वाली माँ नर्मदा मैया…

नर्मदा जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

आप सभी को

माँ नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर

हार्दिक शुभकामनाएँ ।

माँ से प्रार्थना है कि

हम सब पर माँ नर्मदा की कृपा बनीं रहे।

पवित्र तेरा जल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो हर पल है, मां नर्मदा तुझसे ही आज, और तुझसे ही कल है... Happy Narmada Jayanti wishes

उसका हर संताप है हर जाता, जो नर्मदा नदी में है डुबकी लगाता, शीतल सी, मनोरम सी, उमंग से भर देती है, नर्मदा मां हर ख्वाहिश पूरी कर देती हैं. शुभ नर्मदा जयंती

गंगा हरिद्वार में पुण्य देने वाली है।

पश्चिम में सरस्वती पुण्यदा है।

दक्षिण में गोदावरी पुण्यवती है और

नर्मदा सब स्थानों में पुण्यवती और पूजनीय है।

माँ नर्मदा के अवतार दिवस की

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

नर्मदा नदी में एक बार नहा लो, अपने सारे दुख व पाप बहा लो, मां नर्मदा आप सभी को, सुख-शांति व समृद्धि प्रदान करें. शुभ नर्मदा जयंती

नदियाँ साफ रखिए ,जीवन बचाइये

लाखों को तू जीवन देती,प्यासों के तू दुख हर लेती

जाने कितनी नदियों कितने झरनों की तू माँ तू जननी है

तेरा योगदान, तेरी कृपा, तेरा अस्तित्व, तेरी सीमा संरक्षण से बननी है

Happy Narmada Jayanti

Narmada Jayanti status

हे मोक्षदायिनी सरिता माँ रेवा चित्रोत्पला हे तमसा,

हे जीवनदायिनी शोण माँ अमृता मुरला हे दक्षिणगंगा,

कल कल छल छल कर बहती माँ सबको जीवन देने वाली,

हे उमारुद्रांगसंभूता बालुवाहिनी महानद हे मात नर्मदा ।।

आपको और आपके परिवार को

नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां नर्मदा जयंती

की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

मां नर्मदा सभी को सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें।

माँ नर्मदा, जीवन दायनी माँ नर्मदा सब को तारने वाली माँ नर्मदा

आप को शत शत प्रणाम। माँ नर्मदा के प्रकट उत्सव की

सभी देश वासियो को हृदय से अनंत अशेष मंगल कामनाये!!

Happy Narmada Jayanti

अनंत काल से हमारी पावन धरा पर जड़,

जीव, चैतन्य को आनंदित और पल्लवित करने वाली

माँ नर्मदा की जयंती की आप सबको अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ!

यही कामना कि प्राणदायिनी माँ रेवा अविराम कल-कल, छल-छल कर

प्रवाहित होती रहें और सदैव इनकी असीम कृपा मध्यप्रदेश पर बनी रहे।

