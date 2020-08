Raksha Bandhan Messages In Hindi You Can Send To Your Brothers And Sisters

Raksha Bandhan is a Hindu festival that celebrates the bond between a brother and a sister. This year, Rakshabandhan will be celebrated on August 3. The festival falls on 'Shravan Purnima' (full moon day of the Hindu month of Shravan), August, as per the Gregorian calendar, is celebrated with great enthusiasm in different parts of India. The occasion is all about spending quality time with brother/sister. Sisters tie rakhi to their brothers on this day and the brothers swear to protect them. Take a look at some Raksha Bandhan messages in Hindi.

Happy Raksha Bandhan messages

1. याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना – झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई – बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आ रहा है, रक्षा बंधन का त्योहार।

2. इस राखी पर, बचपन की जीवंत भावना को वापस लाएं, एक-दूसरे के साथ शरारतें करें और हमेशा की तरह हम भी हैं। हैप्पी रक्षा बंधन।

3. हम असहमत है। हम लड़ेंगे। हम बहस करते है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। हैप्पी रक्षा बंधन आपको प्रिय बहन।

4. मैंने हमेशा आप में विश्वास किया है और आपने हमेशा मुझे अपने जीवन में इतने अद्भुत काम करने की स्वतंत्रता दी है। हैप्पी रक्षा बंधन भैया।

5. साथ पले और साथ बड़े हुए, खूब मिला बचपन में प्यार, भाई-बहन का प्यार बढ़ाने, आया राखी का त्योहार।

6. बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,

वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता,

लेकिन भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।

7. हम सबसे अच्छे दोस्त हैं जो बचपन से एक-दूसरे के लिए हमेशा रहे हैं। इस राखी पर, आइए हम बचपन की जीवंत भावना को वापस लाएं। रक्षा बंधन की शुभकामनाएँ!

8. जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ! रक्षा बंधन की शुभकामनाएँ!

9. रक्षा बंधन के अवसर पर, मैं आपको अपनी बहन से वादा करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपकी तरफ से खड़ा रहूंगा!

10. इस राखी को बांधते हुए, मैं भगवान से आपकी शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। हैप्पी रक्षा बंधन।

11. हम इस रक्षा बंधन पर एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए मेरे प्यार को नहीं बदलता है। हैप्पी रक्षा बंधन।

12. राखी का त्योहार आया

खुशियों की बहार लाया

आज ये दुआ करते हैं हम

कि आप खुश रहो हरदम

13. मैं अपने प्यार और शुभकामनाएं आपको राखी के अवसर पर भेजना चाहता हूं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं.