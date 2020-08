Raksha Bandhan Quotes In Marathi To Send To Your Beloved Siblings On This Auspicious Day

Raksha Bandhan 2020 will be celebrated on August 3. Every year, Raksha Bandhan, also known as Rakhi, is observed on the last day of Hindu lunar calendar's Shravan month.

The Sanskrit words 'Raksha' means 'protection' and 'Bandhan' means 'binding or bound', thus Raksha Bandhan means 'the bond of protection' in English. In contemporary times, the concept of ‘e-rakhi’ has gained massive popularity, which basically highlights the concept of virtual rakhi celebrations, designed especially for siblings living miles apart from each other.

However, this year around, it's going to be difficult for siblings who live in the same city to visit each other too, due to the COVID-19 pandemic. Thus, here is a list of Raksha Bandhan quotes in Marathi for all the Maharashtrian siblings out there.

Raksha Bandhan Quotes in Marathi

आपल्या बहिणीसारखी दुसरी मैत्रीण कोणीच नसते. नशीबवान असतात ते ज्यांना बहीण असते.

ना तोफ ना तलवार मी तर फक्त घाबरतो माझ्या ताईला फार, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!

ज्याला बहीण असते त्याला कशाचीच भिण्याची कधीच गरज नसते

बहीण नाही त्याचं आज दु:ख कळतंय, हक्काने रागवेल अशी बहीण जाम मिस करतोय.

कितीही भांडलो तरी आई- बाबांसमोर आपण एकमेकांचे मित्र असतो. पण ते खरेच आहे कारण भांडण फक्त दिखावा असतो.

ती फक्त बहीण असते जी आईने घराबाहेर काढल्यानंतरही तुम्हाला घरी घेण्यासाठी धडपडत असते.

तुला त्रास द्यायला येतोय गं… तुझा लाडका भाऊ

ताई.. कधीही न थकता माझं किती ऐकून घेतेस. का इतकं प्रेम करतेस.

कितीही मोठी झाली तरी प्रत्येक भावाला बहीण असते लहान तिला दरडावताना कितीही त्रास झाला तरी दादा केवढा आणतो तो आव

बहीण हे असं रसायन आहे जे कोणाला कळत नाही. पण तिच्याशिवाय राहवतही नाही

आयुष्यात कायम हवी फक्त एकाचीच साथ तो आहे माझा भाऊराया खास

दादा तुला कधीच सोडणार नाही. पण रक्षाबंधनाच्या गिफ्टवरचा माझा हक्क कधीच कोणाला घेऊ देणार नाही.

दादा आहेस तू माझा,मी तुझी ताई… आला रक्षाबंधनाचा सण आता तरी दे ना काही

ताई आणि आईमध्ये फरक काहीच नाही, दोघी तितक्याच नि:स्वार्थपणे प्रेम करतात.

येते येते म्हणून किती वाट पाहायला लावतेस. तुला भेटण्यासाठी मला रक्षाबंधनाचीच का वाट पाहायला लावतेस.

आई-वडिलांचा मार नको असेल तर घरात एकतरी बहीण हवीच.

आईने दिला जन्म.. पण तू घेतली माझी सगळी जबाबदारी.. काही तरी केले होते पूण्य म्हणूनच तुझ्या रुपाने मिळाली मला पुण्याई

राखी बांधीन तेव्हाच जेव्हा देशील मला काही खास

दादा म्हणून बोलावणाऱ्या बहिणीशिवाय गोड कोणीच नाही.

लहान बहिणीसारखी चांगली गोष्ट आयुष्यात असू शकत नाही.

