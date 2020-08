Raksha Bandhan Shayari In Hindi Which You Can Send To Your Beloved Sibling

One of the highly-popular Hindu festivals, Raksha Bandhan is observed on the last day of the Shravan month of the Hindu lunar calendar, which typically falls in the month of August. This year around, Raksha Bandhan will be celebrated on August 3, 2020. The Sanskrit words 'Raksha Bandhan' mean 'the bond of protection' in English. This festival marks its origin back in the mythological times and is also one of the widely celebrated festivals among Hindus across the globe.

Also Read | Raksha Bandhan 2020: Various Services That Will Help You Send Some Sibling Love

Usually, either brother or sister pays a visit to another's abode for celebrating Rakshan Bandhan. However, owing to the coronavirus pandemic, everyone has been advised to refrain from venturing out of their houses. Thus, here is a list of heartfelt Raksha Bandhan Shayaris in Hindi which you can send to your brother/sister to wish them on this auspicious day.

Also Read | Raksha Bandhan 2020: Unique Gift Ideas To Make This Day Special For Your Siblings

Raksha Bandhan Shayari in Hindi

सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा यह प्यार और खुशियों का त्यौहार है! रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ

राखी का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौंछार है, बंधा एक धागे में भाई बहन का अटूट प्यार है!

किसी के ज़ख़्म पर चाहत से पट्टी कौन बाँधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बाँधेगा?

तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है।

ये लम्हा कुछ खास है, बहन के हाथ में भाई का हाथ है, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है।

बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते है, पर भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।

याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना, तेरी मीठी आवाज में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह स्कूल के लिए तेरा मुझको जगाना, अब क्या करे बहना यही जिंदगी का तराना।

हमारी खूबियों को अच्छे से जानती है बहनें, हमारी कमियों को भी पहचानती है बहनें, फिर भी हमें सबसे ज्यादा मानती है बहनें।

कच्चे धागों से बनी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लम्बी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का धुआं है राखी।

कच्चे धागों से बनी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लम्बी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का धुआं है राखी।

सुख की छाँव हो या गम की तपिश, मीठी सी तान हो या तीखी धुन, उजियारा हो या अंधकार किनारा हो या बीच धार, महफ़िल हो या तन्हाई, हर हाल में तुम्हारे साथ है तुम्हारा भाई।

मेरा भाई चंदा से भी प्यारा, मेरा भाई सूरज से भी न्यारा, भाई ने दिया इतना प्यार. ये जीवन मैंने उस पर वारा, माँ ने दिया जीवन मगर, तुमने ही उसे संवारा, दुआ है मेरी इतनी की खुशियों से भर जाये उसका सारा जहाँ।

राखी का त्यौहार आया, खुशियों की बहार लाया, आज ये दुआ करते है हम, भैया खुश रहो तुम हरदम।

राखी का त्यौहार आया, खुशियों की बहार लाया, आज ये दुआ करते है हम, भैया खुश रहो तुम हरदम।

जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा, तब एक बात से जरूर घबराया होगा, कैसे रखूँगा ख्याल इतनी कुड़ियों का, तब उस ने सब के लिए एक भाई बनाया होगा।

Also Read | Ayushmann Khurrana Lends Support To Empower Women Ragpickers This Raksha Bandhan

Also Read | Raksha Bandhan Campaign Of PETA Angers Folk Singer Malini Awasthi, Calls It 'malicious'