Raksha Bandhan Wishes In Marathi You Could Send To Your Sibling

The relationship between brother and sister is special, and can't be explained in words. In India, Raksha Bandhan is the special day celebrated in commemoration of this holy and strong bond of sibling affection. It's observed on Sharavana's last day of the Hindu Lunar calendar month. The word Raksha Bandhan in Sanskrit means, "the bond of security, duty or care."

This year the festival will take place on August 3, 2020 (Thursday) and will be celebrated with fun and fervour in India. If you're planning to surprise your sibling on this auspicious day by sending them lovely wishes, here are some Raksha Bandhan wishes, quotes, and messages in Marathi that you can share with your sibling. Take a look.

Raksha Bandhan wishes in Marathi

जेव्हा तुला माझी गरज ठसेल तेव्हा मी तुझ्याबरोबर नेहमीच ठसतो. आपल्याला खूप प्रेम आणि शुभेच्छा पाठवित आहे! रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

या राखीवर, चला बालपणाची चैतन्यवान आत्मा परत आणूया, एकमेकांशी खोड्या खेळू या आणि आम्ही नेहमीच निराश भावंड होऊ. रक्षाबंधन शुभेच्छा.

आम्ही सहमत नाही. आम्ही भांडतो. आम्ही भांडणे. पण माझं तुझ्यावरचं प्रेम चिरंतन आहे. आपल्या प्रिय बहिणीला रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

आपण देवाला प्रार्थना करतो की आमचे एकमेकांवरील प्रेम दरवर्षी वाढतच रहावे. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तू माझा सर्वात चांगला मित्र आहेस जो नेहमीच माझ्यासाठी ठसतो. मला माहित आहे की जेव्हा मला तुझी गरज ठसेल तेव्हा तू नेहमी माझ्यासाठी ठसतोस. सर्व प्रेम, काळजी आणि समर्थन केल्याबद्दल धन्यवाद! रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रिय बहिण, सर्व प्रथम "शुभेच्छा रक्षाबंधन". हे रक्षाबंधन मी वचन देतो की मी नेहमीच तुमचा पाठकरीन, जेव्हा तुम्ही मागे वळाल, तेव्हा तुम्ही मला नेहमी पाहाल.

(Image courtesy: Shutterstock)

माझ्या छोट्या बहिणी, आयुष्य कसे वळेल हे मला ठाऊक नाही पण मी तुला वचन देतो की तू माझ्या ठंतःकरणात ठेवलेल्या त्या जागेची जागा कोणीही घेणार नाही. !! रक्षाबंधन शुभेच्छा !!

आपल्याला प्रेमाचा धागा पाठविणे जे आपले ठंतःकरण आणि जीवन बंधनकारक करते आणि आमचे एकत्रीकरण बंध आणखी मजबूत करते. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !! माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात तुम्ही नेहमीच मला पाठिंबा दिला आणि माझ्यावर प्रेम केले. हे रक्षाबंधन, मीही तुमच्यासाठी ठसेच करण्याचे वचन देतो आणि काहीही झाले तरी नेहमी तुमच्या बाजूने उभे राहते. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एक भाऊ हा विश्वाकडून मिळालेला सर्वात चांगला मित्र आहे. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमच्यासारखा काळजीवाहू आणि प्रेमळ भाऊ मला मिळाल्याचा मला खूप आशीर्वाद वाटतो. माझ्यासाठी नेहमी तिथे राहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला खूप आनंदी रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

आपला प्रेमबंध कायमचा आहे. प्रिय बहिणीप्रमाणे तुला कोणीही ऐकू किंवा समजून घेऊ शकत नाही. सर्वात आश्चर्यकारक मित्र आणि प्रिय बहीण ठसल्याबद्दल धन्यवाद. आईप्रमाणे माझ्याबद्दल काळजी घेतल्याबद्दल आणि माझे सर्वात जास्त प्रेम केल्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या आयुष्यात तुम्हाला मिळाल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे

माझ्या चांगल्या दिसण्यासारख्या भावाप्रमाणे मला कोणीही प्रेम, आदर, छेडछाड, संरक्षण आणि समजू शकत नाही. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

माझ्या बंधू रक्षाबंधन शुभेच्छा !!! हे रक्षाबंधन, मी तुम्हाला वचन देतो की मी तुम्हाला त्रास देण्यासाठी कधीच सोडणार नाही, परंतु जेव्हा जेव्हा तुम्हाला कठीण परिस्थितीत माझी गरज भासेल, तेव्हा मी तुमच्या पाठीराख्यात तुमच्या समर्थन व पाठबळासाठी नेहमीच मी राहील.

